टूटे आशिकों की पहली पसंद… सुनते ही आंखों से छलक जाते है आंसू, 90s का ये 5 सुपरहिट गाने

90s का ये सुपरहिट गाने
90s Superhit Songs: 90 के दशक का बॉलीवुड गाना एक ऐसा दौर था, जब प्यार और जुदाई के जज्बात संगीत की भाषा बनकर लोगों के दिलों को गहराई से छू जाते थे। ऐसे कई गाने हैं, जो अपने दर्दभरे लिरिक्स और मधुर धुन के कारण आज भी लोगों की यादों में बसे हुए हैं और उनके फेवरेट प्लेलिस्ट का हिस्सा बने हुए हैं, तो आइए जानते हैं उन कुछ अनमोल गीतों के बारे में, जिन्होंने 90 के दशक के आशिकों के दिल की धड़कन बनकर आज भी अपनी गूंज बनाए रखी है।
राजा हिंदुस्तानी फिल्म का यह आइकॉनिक गाना ‘परदेसी परदेसी जाना नहीं’ एक ऐसा गाना है, जिसने 90 के दशक की मोहब्बत और जुदाई की सबसे गहरी तस्वीर पेश की। बता दें, 7 मिनट 12 सेकंड के इस गीत में उस दर्द और बेबसी को बड़ा ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है, जो किसी प्रेमी को अपने प्रिय से दूर होने पर महसूस होता है। ये सैड लव सॉन्ग उस वक्त रिलीज होते ही धूम मचा गया और आज भी इसका असर उतना ही ताजा है।
1998 में करण जौहर की डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ का ये सॉग उन गानों में से है, जिसे हर टूटे दिल वाला जरूर याद करता है। शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की इस फिल्म का ये ट्रैक अधूरे प्यार और जुदाई की भावना को बेहद खूबसूरती से पकड़ता है। इसे उदित नारायण, अलका याग्निक और मनप्रीत अख्तर की आवाजों में गूंजते हुए ये गीत आज भी लड़कियों और लड़कों दोनों के दिल को छू जाता है।
अगर अधूरी मोहब्बत का जवाब चाहिए तो 90 के दशक का ये गाना ‘अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का’ अपनी धुन और बोलों के कारण सबसे बड़ा एंथम बन चुका है। ये गीत उन जख्मों को ताजा कर देता है जो दिल में छुपे होते हैं। इस गाने की लोकप्रियता आज भी घटती नहीं और पुराने प्रेमी इसे सुनकर अपनी यादों को जीते हैं।
इसके अलावा 'निकाह' फिल्म का 'दिल के अरमां आंसुओं में बह गए' और 'दुश्मन' फिल्म का 'चिट्ठी ना कोई संदेश' जैसे गाने भी 90 के दशक में फेमस गानों में से एक है। ये दोनों गाने भी प्यार की जुदाई और दर्द को बखूबी जाहिर करते हैं और आज भी दिल के एक खास कोने में बसे हुए हैं।
90 के दशक के ये गाने न केवल उस दौर के संगीत प्रेमियों के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अनमोल खजाना हैं। वे आज भी हमारे दिलों की धड़कन हैं और हर बार सुनने पर हमें प्यार, जुदाई और दिल टूटने के एहसास को महसूस कराते हैं। बॉलीवुड के इन सदाबहार गीतों ने सच्चे इश्क की वो मिठास और पीड़ा दोनों को एक साथ पेश किया है, जो हर दिल को छू जाता है।
