17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

शादी के 7 साल बाद प्रियंका चोपड़ा ने खोले राज, बताया कैसे हुई थी निक जोनस से मुलाकात

Priyanka Chopra: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी को सात साल हो चुके हैं। लेकिन अब तक कोई ये नहीं जान पाया था कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी… जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 17, 2025

Nick Jonas and Priyanka Chopra

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की फोटो (इमेज सोर्स: एक्स)

The Great Indian Kapil Show Season 4: सात साल पहले हुई प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी ने दुनियाभर में सुर्खियां बटोरी थीं। लेकिन इन सात सालों में एक सवाल हमेशा लोगों के दिलों में छिपा रहा, आखिर यह खूबसूरत रिश्ता शुरू कैसे हुआ? अब प्रियंका चोपड़ा ने खुद इस राज से पर्दा उठा दिया है।

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के नए सीजन में एक्ट्रेस ने किया खुलासा

दरअसल, कॉमेडी शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ का ‘सीजन-4’ बहुत जल्द स्ट्रीम होने वाला है। जिसमें प्रियंका चोपड़ा बतौर गेस्ट शो नजर आने वाली हैं। इसका प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस के साथ कपिल शर्मा मस्ती करते दिखाई देते हैं।

प्रोमो वीडियो में साफ देखा जा सकता है, कपिल शर्मा एक्ट्रेस सवाल पूछते हैं कि ‘आप और निक से कब और कैसे मिली थीं पहली बार? क्या कबूतर से मैसेज भेजा था?’

इस पर एक्ट्रेस हंसते हुए जवाब देते हैं कि ‘कबूतर नहीं लेकिन ट्विटर की जो चिड़िया है उससे।’ बस फिर क्या था, इस पर कपिल चुटकी लेते हुए कहते हैं कि ट्विटर पर हम भी हैं, लेकिन हम पर तो केस हो गए, सजन परदेस हो गए।

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ का ‘सीजन-4’ इस दिन होगा स्ट्रीम

बता दें कॉमेडियन कपिल शर्मा इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ को लेकर चर्चा में हैं। दर्शकों ने फिल्म को पसंद तो किया, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा चल नहीं पाई। अब वह ओटीटी पर फिर से धमाल मचाने के लिए तैयार हैं।

कपिल शर्मा के शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ की, तो इसे 20 दिसंबर 2025 से नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकेगा। रात 8 बजे से शो स्ट्रीम होगा और इसकी पहली मेहमान होंगी प्रियंका चोपड़ा।

प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस की शादी

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी बॉलीवुड और हॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक रही। 1 दिसंबर 2018 को राजस्थान के जोधपुर स्थित उम्मेद भवन पैलेस में हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शादी की थी।

ये भी पढ़ें

काटा गदर… कमाई के तोड़े सभी रिकॉर्ड, ये रही 2025 की टॉप 10 फिल्में… देखें लिस्ट
बॉलीवुड
Bollywood Hit Movies 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

कपिल शर्मा

प्रियंका चोपड़ा

Published on:

17 Dec 2025 07:22 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / शादी के 7 साल बाद प्रियंका चोपड़ा ने खोले राज, बताया कैसे हुई थी निक जोनस से मुलाकात

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Meher Castelino: नहीं रहीं भारत की पहली मिस इंडिया मेहर कैस्टेलिनो, 81 साल की उम्र में निधन

First Miss India Meher Castelino passes away
बॉलीवुड

काटा गदर… कमाई के तोड़े सभी रिकॉर्ड, ये रही 2025 की टॉप 10 फिल्में… देखें लिस्ट

Bollywood Hit Movies 2025
बॉलीवुड

AI के नाम पर शर्मनाक हरकत, Sreeleela का फूटा गुस्सा, बोली-ये बर्दाश्त से बाहर है

Sreeleela
बॉलीवुड

‘राज’ फिल्म के एक्टर डिनो मोरिया के पिता का निधन, फिल्म इंडस्ट्री में छाया मातम

Dino Morea Father Death
बॉलीवुड

टूटे आशिकों की पहली पसंद… सुनते ही आंखों से छलक जाते है आंसू, 90s का ये 5 सुपरहिट गाने

टूटे आशिकों की पहली पसंद… सुनते ही आंखों से छलक जाते है आंसू, 90s का ये 5 सुपरहिट गाने
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.