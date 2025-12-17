शादी के 7 साल बाद प्रियंका चोपड़ा ने खोले राज, बताया कैसे हुई थी निक जोनस से मुलाकात

The Great Indian Kapil Show Season 4: सात साल पहले हुई प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी ने दुनियाभर में सुर्खियां बटोरी थीं। लेकिन इन सात सालों में एक सवाल हमेशा लोगों के दिलों में छिपा रहा, आखिर यह खूबसूरत रिश्ता शुरू कैसे हुआ? अब प्रियंका चोपड़ा ने खुद इस राज से पर्दा उठा दिया है।