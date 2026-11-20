कपिल शर्मा का जन्म अमृतसर , पंजाब, भारत में हुआ था। इनके पिता पुलिस डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल थे और माँ जनक रानी एक गृहणी है। कपिल ने एक स्थानीय (लोकल) पीसीओ से काम करना शुरू किया। इन्होंने अपनी पढाई हिन्दू कॉलेज ,अमृतसर से की है। कपिल ने एमएच वन पर हसदे हसांदे रहो कॉमेडी शो में काम किया इसके बाद इन्हें द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में अपना पहला ब्रेक मिला। ये उन नौ रियलिटी टीवी शो में से एक है जिनको ये जीत चुके हैं। 2007 में ये इस शो के विजेता बने जिसमे इन्होंने 10 लाख की पुरस्कार राशि जीती। इसके बाद इन्होंने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर कॉमेडी सर्कस में भाग लिया। कपिल ने इसके सारे छः सीजन जीते। ये डांस रियलिटी शो झलक दिख लाजा सीजन 6 होस्ट भी कर चुके हैं। और इन्होंने कॉमेडी शो छोटे मियां भी होस्ट किया। शर्मा ने उस्तादों के उस्ताद नामक शो में भी हिस्सा लिया।

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