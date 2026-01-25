‘पिंकी बुआ’ ने क्यों छोड़ा था कपिल शर्मा शो? लौटने के बारें में कही है यह बात 

उपासना सिंह ‘द कपिल शर्मा शो’ में (फोटो सोर्स: IMDb)
Upasana Singh On Kapil Sharma Show: अभिनेत्री और कॉमेडियन उपासना सिंह बरसों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। भले ही उनके कई किरदार छोटे या सपोर्टिंग रहे हों, लेकिन वे हमेशा यादगार बने। उनके निभाए गए कई कैरेक्टर और डायलॉग्स आज भी लोगों को याद हैं।
उपासना को सबसे ज्यादा लोकप्रियता ‘द कपिल शर्मा शो’ से मिली, जहां उन्होंने कपिल शर्मा की बुआ का किरदार निभाया था। हालांकि बाद में वह शो से अलग हो गईं, लेकिन आज भी दर्शक उन्हें कपिल के शो में मिस करते हैं। ऐसे में यह सवाल अक्सर उठता है कि क्या उपासना सिंह दोबारा कपिल शर्मा के शो में लौट सकती हैं? अब इस पर उन्होंने खुद अपनी बात रखी है।
उपासना सिंह ने कहा है कि उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है कि वह अब कपिल शर्मा शो की टीम का हिस्सा नहीं हैं। न्यूज एजेंसी 'आईएएनएस' को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “जब तक भगवान ने वहां मेरा काम लिखा था, मैंने पूरी ईमानदारी से किया। कपिल से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मैं आज भी उसे अपना छोटा भाई मानती हूं। अगर आगे कभी शो में मुझे कोई अच्छा और अहम रोल ऑफर होता है, तो मैं जरूर करूंगी।”
उपासना ने यह भी बताया कि जब कपिल शर्मा ने चैनल बदला था, तब उन्हें दोबारा शो के लिए बुलाया गया था और वह कुछ समय के लिए लौटी भी थीं। लेकिन उस वक्त क्रिएटिव स्तर पर चीजें ठीक नहीं रहीं।
उपासना के मुताबिक, “उस समय कपिल अपनी फिल्मों में काफी बिजी थे और मेरे किरदार की डिटेलिंग पर ज्यादा काम नहीं हो पाया। एक एक्ट्रेस के तौर पर मुझे पूरी संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया।”
जब उपासना सिंह ने कपिल का शो छोड़ा था, तब यह चर्चा आम हो गई थी कि उनके और कपिल शर्मा के बीच अनबन हो गई है। हालांकि उपासना ने इन सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनके और कपिल के बीच कभी कोई झगड़ा या कड़वाहट नहीं रही।
अपने शो के सफर को याद करते हुए उपासना ने बताया कि वह और पूरी टीम करीब ढाई साल तक टीआरपी चार्ट में टॉप पर बनी रही। उन्होंने कहा, “मैं पहले जग बुआ बनी और फिर पिंकी बुआ। दोनों ही किरदारों को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है।”
उन्होंने आगे कहा, “हमने ढाई साल तक एक साथ काम किया और वह वक्त बहुत खूबसूरत था। मेरा किरदार ‘पिंकी बुआ’ दर्शकों को खूब पसंद आया, ठीक वैसे ही जैसे फिल्म ‘जुदाई’ का अब्बा-जब्बा-डब्बा वाला किरदार फेमस हुआ था।”
फिलहाल उपासना सिंह सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (सीआईएनटीएए ) जनरल सेक्रेटरी के पद पर काम कर रही हैं। इसके साथ ही वह अपने आने वाले फिल्म और टीवी प्रोजेक्ट्स पर भी ध्यान दे रही हैं।
