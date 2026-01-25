‘पिंकी बुआ’ ने क्यों छोड़ा था कपिल शर्मा शो? लौटने के बारें में कही है यह बात 

उपासना सिंह ने कहा है कि उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है कि वह अब कपिल शर्मा शो की टीम का हिस्सा नहीं हैं। न्‍यूज एजेंसी 'आईएएनएस' को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “जब तक भगवान ने वहां मेरा काम लिखा था, मैंने पूरी ईमानदारी से किया। कपिल से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मैं आज भी उसे अपना छोटा भाई मानती हूं। अगर आगे कभी शो में मुझे कोई अच्छा और अहम रोल ऑफर होता है, तो मैं जरूर करूंगी।”