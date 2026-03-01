विवादों में घिरा पार्थ समथान टीवी सीरियल ‘सेहर होने को है’, नाबालिग रोमांस को लेकर भड़के लोग

इस शो की कहानी में जो लड़की है, सहर, उसकी उम्र सिर्फ 16 साल बताई गई है। हैरानी की बात ये है कि शो में उसे स्कूल जाते और 10वीं की पढ़ाई करते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसे एक बड़े आदमी (पार्थ समथान) की पत्नी के तौर पर रोमांस करते हुए भी दिखाया जा रहा है। बस यहीं से दर्शकों का पारा गरम हो गया। लोगों का कहना है कि जब लड़की अभी इतनी छोटी है कि वो अपना बोर्ड का एग्जाम भी नहीं दे पाई, तो फिर ये 'रोमांस' क्यों दिखाया जा रहा है?