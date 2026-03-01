11 मार्च 2026,

बुधवार

विवादों में घिरा पार्थ समथान टीवी सीरियल ‘सेहर होने को है’, नाबालिग रोमांस को लेकर भड़के लोग

Seher Hone Ko Hai Controversy: टीवी शो 'सहर होने को है' को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहा है विवाद। 16 साल की लड़की और बड़े उम्र के हीरो के रोमांस पर लोग गुस्से में। जानिए आखिर सोशल मीडिया पर क्यों मचा है इतना बवाल।

2 min read
मुंबई

image

Charvi Jain

Mar 11, 2026

Seher Hone Ko Hai Controversy

सहर होने को है पर भड़के दर्शक (source: instagram)

Seher Hone Ko Hai Controversy: टीवी की दुनिया में अक्सर ऐसी खबरें आती हैं जो दर्शकों को हैरान कर देती हैं। इन दिनों टीवी पर नया शो 'सहर होने को है' चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कोई अच्छी कहानी नहीं, बल्कि शो का विवादित प्लॉट है। शो में 16 साल की 'सहर' का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस को एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ रोमांस करते दिखाया जा रहा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने मेकर्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया है।

क्या है पूरा विवाद? (Seher Hone Ko Hai Controversy)

इस शो की कहानी में जो लड़की है, सहर, उसकी उम्र सिर्फ 16 साल बताई गई है। हैरानी की बात ये है कि शो में उसे स्कूल जाते और 10वीं की पढ़ाई करते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसे एक बड़े आदमी (पार्थ समथान) की पत्नी के तौर पर रोमांस करते हुए भी दिखाया जा रहा है। बस यहीं से दर्शकों का पारा गरम हो गया। लोगों का कहना है कि जब लड़की अभी इतनी छोटी है कि वो अपना बोर्ड का एग्जाम भी नहीं दे पाई, तो फिर ये 'रोमांस' क्यों दिखाया जा रहा है?

सोशल मीडिया पर लोग क्यों नाराज हैं?

इंटरनेट पर लोग मेकर्स से सवाल कर रहे हैं कि क्या टीआरपी पाने के लिए कुछ भी दिखाओगे? एक यूजर ने लिखा, भाई, ये क्या दिखा रहे हो? लड़की अभी 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाई और ये लोग उसे प्यार के चक्कर में फंसा रहे हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि अगर कहानी का मकसद कोई सामाजिक संदेश देना है, तो लड़की की उम्र कम से कम 18-20 साल तो रखनी चाहिए थी। लोगों का कहना है कि मनोरंजन के नाम पर ऐसी चीजें दिखाना बिल्कुल गलत है।

प्रोड्यूसर दे रहा है सफाई

शो की प्रोड्यूसर रिचा यामिनी ने पार्थ समथान की काफी तारीफ की है। उनका कहना है कि पार्थ ने इस रोल के लिए बहुत मेहनत की है और वे माहिद के किरदार में पूरी तरह फिट बैठते हैं। टीम का कहना है कि वे इस शो में मुस्लिम कल्चर और भाषा का खास ख्याल रख रहे हैं। लेकिन, दर्शकों के सवालों का उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है।

क्या टीआरपी के लिए कुछ भी करोगे?

आजकल के दर्शक बहुत समझदार हो गए हैं। लोग सिर्फ अच्छी एक्टिंग या बड़े स्टार को देखकर शो नहीं देखते, बल्कि ये भी देखते हैं कि कहानी कैसी है। 'सहर होने को है' का यह विवाद बता रहा है कि दर्शकों को अब टीवी पर ऐसी बातें पसंद नहीं आ रही हैं जो मर्यादा से बाहर हों। क्या आने वाले एपिसोड्स में कहानी बदलेगी या विवाद और बढ़ेगा?

