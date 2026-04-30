करियर के पीक पर इस एक्ट्रेस ने त्यागा करियर, पकड़ी आध्यम की राह, बोलीं- प्रेमानंद जी सपने में आए थे और सलह दी थी

Ekta Kapoor show Actress: ग्लैमर की दुनिया, नाम, शोहरत और कैमरे की लाइट- हर उभरते कलाकार का यही सपना होता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी मन को शांति न मिलने के कारण कई स्टार्स बड़ा कदम उठा लेते हैं और आध्याम की राह पर निकल पड़ते हैं। ममता कुलकर्णी और बरखा मदान जैसी अभिनेत्रियों की राह पर चलते हुए अब टीवी जगत की एक और जानी-मानी एक्ट्रेस ने ग्लैमर वर्ल्ड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। उन्होंने बताया कि इतना बड़ा कदम उठाने के लिए उन्हें कैसे और कहां से हिम्मत आई। उन्होंने प्रेमानंद महाराज से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर किया। हम बात कर रहे हैं एकता कपूर के शोज में नजर आ चुकीं एना जयसिंघानी की, जो अब पूरी तरह कृष्ण की भक्ति में रंग चुकी हैं।