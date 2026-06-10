‘प्रणित मोरे के शो भी बंद होने चाहिए’, 370 बिरयानी विवाद पर कॉमेडियन पर भड़कीं एक्ट्रेस रश्मि देसाई

रश्मि देसाई का प्रणित मोरे पर बड़ा हमला। (फोटो सोर्स: IMDb)
Rashami Desai on ₹370 Biryani Controversy: टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने कॉमेडियन प्रणित मोरे के चल रहे '₹370 की बिरयानी' विवाद पर रिएक्शन दिया है। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, रश्मि ने कंटेंट क्रिएटर प्रफुल्ल गर्ग की एक पोस्ट शेयर की। प्रफुल्ल ने प्रणित की आलोचना की थी क्योंकि उन्होंने क्राउडवर्क के दौरान एक ऐसी बातचीत में हिस्सा लिया और हंसे, जिसे कई लोगों ने महिलाओं के प्रति अपमानजनक माना। वायरल क्लिप की आलोचना तब हुई जब दर्शकों में से एक व्यक्ति ने ऐसी टिप्पणी की, जिसे व्यापक रूप से एक महिला की सहमति को पैसे के लेन-देन के बराबर मानने के तौर पर देखा गया। हालांकि, रश्मि ने प्रणित के व्यवहार की आलोचना की, लेकिन उन्होंने ऐसी बातचीत को "सामान्य बातचीत" भी बताया और कहा कि लोग अक्सर ऐसा तब करते हैं जब उनके पास कंटेंट या क्रिएटिविटी की कमी होती है।
रश्मि देसाई ने क्रिएटर को लताड़ लगाते हुए लिखा, "प्रफुल्ल भाई, यह कॉमेडी नहीं है। यह सामान्य बातचीत है और इसमें कोई कंटेंट नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "जब उनके पास कंटेंट या क्रिएटिविटी नहीं होती है, तो वे ऐसी बातचीत करने लगते हैं।"
इसके बाद रश्मि ने प्रणित की आलोचना करते हुए अपनी बात रखते हुए लिखा, "प्रणित कलाकार नहीं है। वो कॉमेडियन भी नहीं है।" एक्ट्रेस ने आगे कहा कि ऐसी घटनाओं से कॉमेडी जगत की अनावश्यक आलोचना हो रही है और यह "सच्चे कलाकारों के लिए बहुत बुरा" है। उन्होंने कहा, "इस इंडस्ट्री को बेवजह ट्रोल किया जाएगा, ये वास्तविक कलाकारों के लिए बुरा है।"
प्रणित के शो के दौरान विवादित टिप्पणी करने वाले हिमांशु जांगड़ा के बारे में बात करते हुए, रश्मि ने बताया कि आलोचना के बीच कथित तौर पर उनकी नौकरी चली गई थी। एक्ट्रेस ने तर्क दिया कि अगर उसे अपने कार्यों के लिए परिणाम भुगतने पड़े हैं, तो प्रणित को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा, "और इस लड़के की नौकरी चली गई है। साथ ही, प्रणित के भी शो बंद होने चाहिए।"
अपनी पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, "#shameonpranit SHAME ON GURGAON BOY।" बढ़ते विरोध के बीच, प्रणित मोरे का इंस्टाग्राम अकाउंट भी एक्सेस नहीं हो पा रहा था, जिससे इस विवाद को और हवा मिली। हालांकि, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कॉमेडियन ने खुद अकाउंट डीएक्टिवेट किया या रिपोर्ट किए जाने के बाद उसे हटा दिया गया। बता दें कि इस घटनाक्रम पर रिएक्शन देते हुए, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि प्रणित आलोचना से "भाग गए" हैं, जबकि दूसरों का तर्क था कि उनके खिलाफ ऑनलाइन विरोध बहुत ज्यादा हो गया था।
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