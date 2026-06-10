‘प्रणित मोरे के शो भी बंद होने चाहिए’, 370 बिरयानी विवाद पर कॉमेडियन पर भड़कीं एक्ट्रेस रश्मि देसाई

Rashami Desai on ₹370 Biryani Controversy: टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने कॉमेडियन प्रणित मोरे के चल रहे '₹370 की बिरयानी' विवाद पर रिएक्शन दिया है। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, रश्मि ने कंटेंट क्रिएटर प्रफुल्ल गर्ग की एक पोस्ट शेयर की। प्रफुल्ल ने प्रणित की आलोचना की थी क्योंकि उन्होंने क्राउडवर्क के दौरान एक ऐसी बातचीत में हिस्सा लिया और हंसे, जिसे कई लोगों ने महिलाओं के प्रति अपमानजनक माना। वायरल क्लिप की आलोचना तब हुई जब दर्शकों में से एक व्यक्ति ने ऐसी टिप्पणी की, जिसे व्यापक रूप से एक महिला की सहमति को पैसे के लेन-देन के बराबर मानने के तौर पर देखा गया। हालांकि, रश्मि ने प्रणित के व्यवहार की आलोचना की, लेकिन उन्होंने ऐसी बातचीत को "सामान्य बातचीत" भी बताया और कहा कि लोग अक्सर ऐसा तब करते हैं जब उनके पास कंटेंट या क्रिएटिविटी की कमी होती है।