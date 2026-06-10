370 की बिरयानी विवादों के बीच वायरल हुआ सलमान खान का पुराना बयान, प्रणित मोरे को दी थी चेतावनी

ये पहली बार नहीं है जब प्रणित मोरे की कॉमेडी पर सवाल उठे हों। पिछले साल बिग बॉस 19 के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान खान ने प्रणित को सीधे आंखों में आंखें डालकर नसीहत दी थी। बता दें, सलमान ने प्रणित को याद दिलाया कि उन्हें पता है बाहर उनके बारे में क्या-क्या मजाक बनाए गए थे। जब प्रणित ने हंसते हुए 'बीती बात भूल जाओ' कहा, तो सलमान खान ने शांत लेकिन गंभीर लहजे में जवाब दिया, "मैं इसे जाने दे रहा हूं, लेकिन ये समझो कि जब कोई दूर होता है तो उसके बारे में बोलना आसान लगता है।"