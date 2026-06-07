7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘90% एक्टर्स अकेले हैं,मेंटल हेल्थ बिगड़ती है!’ सलमान खान के लेट-नाइट पोस्ट का जिक्र कर अब वरुण धवन ने कही ये बात

Varun Dhawan and Salman Khan: सलमान खान के लेट-नाइट पोस्ट के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि लगभग 90% एक्टर्स अकेलापन महसूस करते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है, वरुण धवन ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jun 07, 2026

Varun Dhawan and Salman Khan

Varun Dhawan and Salman Khan (this photo from x:bollywoodbubble)

Varun Dhawan and Salman Khan: बॉलीवुड में चमक-दमक और ग्लैमर के पीछे क्या सच्चाई छुपी होती है, ये बात अक्सर पर्दे के पीछे ही दब जाती है, लेकिन एक्टर वरुण धवन ने हाल ही में एक बेहद ईमानदार बातचीत में स्टारडम की उस कड़वी हकीकत को सामने रखा जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करने की हिम्मत जुटा पाते हैं।

कैमरे के सामने और पीछे एक जैसे रहना

वरुण ने साफ शब्दों में कहा कि फिल्मी दुनिया में सफलता और शोहरत के बावजूद, ज्यादातर एक्टर अपने अकेलेपन से जूझते रहते हैं। उनके मुताबिक ये कोई अपवाद नहीं बल्कि इस पेशे की एक नॉर्मल-सी हकीकत है। उन्होंने कहा कि 90% एक्टर्स की जिंदगी में एक ऐसा खालीपन होता है जिसे बाहरी चमक से भर पाना मुमकिन नहीं।

वरुण धवन ने ये भी बताया कि उन्होंने अपने करियर के पहले दिन से ही एक नकली पब्लिक इमेज बनाने से परहेज किया। 2012 में करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से डेब्यू करने वाले वरुण का मानना है कि कैमरे के सामने और पीछे एक जैसे रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने आगे कहा कि अगर इंसान लंबे समय तक कोई ऐसा रूप ओढ़े रहे जो उसका अपना नहीं है, तो एक न एक दिन वो मुखौटा जरूर टूटेगा और उसके साथ मेंटल हेल्थ भी।

डर से खुद को बदलना उचित नहीं

वरुण धवन ने ये भी बताया कि आज के दौर में सोशल मीडिया के आने के बाद से लोग पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो गए हैं। हर बात पर प्रतिक्रिया होती है, हर शब्द तौला जाता है, लेकिन उनका कहना है कि इस डर से खुद को बदलना उचित नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई आपको 'कैंसिल' करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप खुद से ही कट गए, तो ये नुकसान कहीं बड़ा है।

एक बातचीत में वरुण ने सलमान खान की एक मिसाल देकर माहौल को हल्का भी किया। उन्होंने हंसते हुए बताया कि जब वो देर रात सलमान भाई की इंस्टाग्राम पोस्ट देखते हैं, तो साफ लगता है कि वो किसी और ही दुनिया में जी रहे होंगे। ये बेफिक्री और बेपरवाही ही उनकी असली पहचान है।

वरुण और सलमान का ये रिश्ता सिर्फ फिल्मी नहीं है

बता दें, कुछ समय पहले सलमान खान अपनी उन देर-रात की इंस्टाग्राम पोस्ट के कारण चर्चा में रहे थे, जिनमें मुस्कुराती तस्वीरों के साथ पैपराजी को चेतावनी भरे और अनोखे कैप्शन लिखे गए थे। उन्होंने फोटोग्राफरों से कह दिया था कि अगर उनकी प्राइवेसी में दखल जारी रहा, तो वो अपनी अपकमिंग मिलिट्री फिल्म 'मातृभूमि' की भी परवाह नहीं करेंगे। ये सब उस घटना के बाद हुआ जब पैपराजी ने अस्पताल के बाहर उनका पीछा किया था, जहां वो एक करीबी दोस्त की बीमार पत्नी से मिलने गए थे।

वरुण और सलमान का ये रिश्ता सिर्फ फिल्मी नहीं है। सलमान और वरुण के पिता डेविड धवन ने दशकों तक साथ काम किया है 1997 की 'जुड़वा' से लेकर 2007 की 'पार्टनर' तक। 2017 में जब वरुण ने 'जुड़वा 2' में काम किया, तो सलमान ने उसमें एक यादगार कैमियो भी किया। ये पारिवारिक जुड़ाव ही शायद वो वजह है जिससे वरुण सलमान को इतने खुलेपन के साथ असली इंसान का उदाहरण मानते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

07 Jun 2026 02:40 pm

Hindi News / Entertainment / ‘90% एक्टर्स अकेले हैं,मेंटल हेल्थ बिगड़ती है!’ सलमान खान के लेट-नाइट पोस्ट का जिक्र कर अब वरुण धवन ने कही ये बात

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

विक्रम भट्ट ने अमीषा पटेल को भी किया डेट! अफेयर पर तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरी फिल्में टिक गईं, रिश्ते नहीं

Vikram Bhatt Big revealed on ameesha patel and sushmita sen affairs said my movie blockbuster but relation failed
बॉलीवुड

राघव चड्ढा की पत्नी परिणीति चोपड़ा का आध्यात्मिक सफर शुरू? अब भक्ति सॉग से जीतेंगी फैंस का दिल

राघव चड्ढा की पत्नी परिणीति चोपड़ा
बॉलीवुड

‘एक CD खरीदने की भी हैसियत नहीं थी’, सुष्मिता संग रिश्ते को याद कर भावुक हुए विक्रम भट्ट

Vikram Bhatt -Sushmita Sen Relationship
बॉलीवुड

राखी गुलजार ने आमिर खान की तीसरी शादी पर दिया बड़ा बयान, बोलीं- पार्टनर चुनना सबका हक

Rakhee Gulzar Big reaction On Aamir Khan third marriage at 60 trolling said what is wrong
बॉलीवुड

करोड़ों की सल्तनत, सरोगेसी से बनीं मां, 48 की उम्र में हैं कुंवारी, जानिए टीवी क्वीन एकता कपूर की कहानी

Ekta Kapoor
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.