‘90% एक्टर्स अकेले हैं,मेंटल हेल्थ बिगड़ती है!’ सलमान खान के लेट-नाइट पोस्ट का जिक्र कर अब वरुण धवन ने कही ये बात

वरुण धवन ने ये भी बताया कि उन्होंने अपने करियर के पहले दिन से ही एक नकली पब्लिक इमेज बनाने से परहेज किया। 2012 में करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से डेब्यू करने वाले वरुण का मानना है कि कैमरे के सामने और पीछे एक जैसे रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने आगे कहा कि अगर इंसान लंबे समय तक कोई ऐसा रूप ओढ़े रहे जो उसका अपना नहीं है, तो एक न एक दिन वो मुखौटा जरूर टूटेगा और उसके साथ मेंटल हेल्थ भी।