मनसा देवी मंदिर में ‘बिना जेब वाले कुर्ते’ के नियम पर शेखर सुमन का तंज, बोले- ‘ईमानदारी सिलाई से नहीं आती’

Shekhar Suman Shekhar Tonight Ram Mandir Satire: कॉमेडियन, अभिनेता और होस्ट शेखर सुमन अपने टॉक शो 'शेखर टुनाइट' में आमतौर पर देश में चल रहे अहम मुद्दों पर अपने मजाकिया अंदाज में अपनी बात रखते हैं और व्यंग करते हैं। हाल ही में शो के एक एपिसोड में उन्होंने उत्तराखंड के मनसा देवी ट्रस्ट के उस फैसले पर कटाक्ष किया, जिसमें राम मंदिर में चोरी की खबरों के बाद एक अनोखा नियम बनाया गया कि अब सभी पुजारी बिना जेब वाला कुर्ता पहनेंगे। इस फैसले को आधार बनाकर शेखर सुमन ने शो में एक ऐसा व्यंग्य पेश किया, जिसने ऑडियंस को सिर्फ हंसाया नहीं, बल्कि समाज में नैतिकता और चरित्र निर्माण को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए।