वीडियो क्लिप में जैद दरबार काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं और कैमरे के सामने अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। जैद ने कहा, "कभी-कभी, मैं अपनी जिंदगी और शो के माहौल में बह जाता हूं। मुझे उस समय इस बात की गंभीरता का बिल्कुल एहसास नहीं था। कुशाल ने शो में जो कुछ भी कहा, वह पूरी तरह गलत था। मैंने उस बात को बहुत हल्के में लिया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे माफ कर देना, सच में माफ कर देना। गौहर, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस तरह का इंसान हूं। मैं अपनी जिंदगी में खुद को चोट पहुँचा सकता हूं, लेकिन अपने आस-पास किसी को भी, खासकर तुम्हें कभी दुख नहीं पहुँचा सकता। यही सच है।"