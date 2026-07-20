Sohail Khan On Seema Sajdeh Relationship: बॉलीवुड अभिनेता सोहेल खान ने एक बार फिर एक्स वाइफ सीमा सजदेह के साथ अपने रिश्ते को लेकर शो 'अलायंस' में बात की है। शो में आए दिन सीमा सजदेह के साथ अपने तलाक और रिश्ते पर सोहेल खुलकर बात कर रहे हैं। इसी बीच शो के को-कटेस्टेंट कुशाल टंडन ने सोहेल से पूछा कि वो और सीमा पहली बार कहां और कैसे मिले थे। इस पर सोहेल खान ने कुशाल से शेयर किया कि वो पहली बार सीमा से दिल्ली में चल रही एक पार्टी में मिल थे। क्या कुछ कहा है सोहेल ने, चलिए जानते हैं।