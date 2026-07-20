Gautami Kapoor On Ram Kapoor Kiss Allegations: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप- सच या सजा' में अभिनेता राम कपूर और कंटेस्टेंट श्रेया कालरा के बीच हुए विवाद ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। श्रेया कालरा द्वारा राम कपूर पर जबरन किस करके असहज महसूस कराने के आरोप के बाद अब उनकी पत्नी और अभिनेत्री गौतमी कपूर खुलकर पति के समर्थन में सामने आई हैं।