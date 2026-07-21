21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

मनोरंजन

मौत को बेहद करीब से देखकर लौटे सुमीत सचदेव, रेस्टोरेंट में खाना खाते-खाते थम गई थीं सांसें

Sumeet Sachdev Choking: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के अभिनेता सुमीत सचदेव ने खुलासा किया कि रेस्टोरेंट में खाना गले में फंसने से उनकी सांस रुकने जैसी स्थिति बन गई थी। उन्होंने इस डरावने अनुभव के बाद लोगों से सावधानी से खाने की अपील की।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jul 21, 2026

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

टीवी एक्टर सुमीत सचदेव ( Instagram-meetsumeet18)

Sumeet Sachdev video: टीवी एक्टर सुमीत सचदेव ने हाल ही में अपने साथ हुई एक भयावह घटना का खुलासा किया है। 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के एक्टर ने बताया कि एक रेस्टोरेंट में खाना खाते समय उनके गले में खाना फंस गया था, मैं मौत के मुंह से वापस लौटा हूं, क्योंकि कुछ देर के लिए उनकी सांस रुकने जैसी स्थिति बन गई थी। उन्होंने इस घटना को लोगों के लिए एक सीख बताते हुए खाने के दौरान सावधानी बरतने की अपील की।

रेस्टोरेंट में हुआ हादसा

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में सुमीत सचदेव ने कहा कि बचपन में माता-पिता अक्सर छोटे-छोटे निवाले लेकर खाना खाने की सलाह देते थे और अब उन्हें इस सलाह की अहमियत समझ आई है। उन्होंने ये भी बताया कि वो हमेशा सावधानी से खाना खाते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले अचानक खाना उनके गले में फंस गया, जिससे उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे अब नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा। एक्टर ने इस अनुभव को बेहद डरावना बताया।

भाई और रेस्टोरेंट मालिक ने की मदद

इसके साथ ही, सुमीत ने आगे बताया कि घटना के समय वो अपनी पत्नी और भाई के साथ रेस्टोरेंट में मौजूद थे। जैसे ही उनकी सांस रुकने लगी, उनके भाई ने तुरंत उनकी पीठ थपथपाकर मदद की। इसी दौरान रेस्टोरेंट का मालिक भी मौके पर पहुंचा और प्राथमिक सहायता देकर उनकी जान बचाने में मदद की। साथ ही, उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा और समय पर मिली मदद की वजह से स्थिति सामान्य हो गई और वो पूरी तरह अब सेफ हैं।

को-स्टार्स की प्रतिक्रिया ने किया हैरान

एक्टर ने ये भी बताया कि जब उन्होंने अपने को-स्टार को इस घटना के बारे में बताया तो कुछ लोगों ने मजाक में पूछा कि क्या किसी ने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया था। सुमीत के मुताबिक, उनसे ये भी कहा गया कि अगर वीडियो होता तो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा मिल सकती थी। इस पर उन्होंने कहा कि आज के दौर में कई बार वायरल होने की चाहत में लोग दूसरे की इमोशन्स को नहीं समझते और दूसरे की एक्टिवीटी को अपने मजे के लिए रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल देते है। सुमीत सचदेव ने ये भी बताया कि इस घटना के बाद उन्होंने महसूस किया कि लोगों को केवल सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरने के बजाय सार्थक कामों पर ध्यान देना चाहिए।

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में लौटे सुमीत

वर्कफ्रंट की बात करें तो सुमीत सचदेव एकता कपूर के लोकप्रिय शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के रीबूट में गौतम विरानी के किरदार में नजर आए हैं। साथ ही, शो में स्मृति ईरानी एक बार फिर तुलसी विरानी और अमर उपाध्याय मिहिर विरानी की भूमिका निभाते दिखे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Jul 2026 06:52 pm

Published on:

21 Jul 2026 06:44 pm

Hindi News / Entertainment / मौत को बेहद करीब से देखकर लौटे सुमीत सचदेव, रेस्टोरेंट में खाना खाते-खाते थम गई थीं सांसें

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘ये हमारे देश की युवा आवाज हैं, खतरा नहीं’, CJP पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर एक्ट्रेस सोनम बाजवा का रिएक्शन आया सामने

Sonam Bajwa on Delhi Police Lathi Charge
मनोरंजन

‘लोगों ने मुझे बस सिगरेट और साड़ी में देखा’, इंडस्ट्री में एक ही तरह के रोल मिलने पर छलका माही गिल का दर्द

Mahie Gill On Typecasting In Bollywood
बॉलीवुड

‘स्टूडेंट्स भारत के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं’, NEET पेपर लीक विवाद पर प्रीति जिंटा ने की सरकार से अपील

CJP protest
मनोरंजन

‘कोचिंग सेंटर छात्रों को भड़का रहे’, NEET Paper Leak के हंगामे के बीच कंगना रनौत के बयान पर विवाद, हुईं ट्रोल

Kangana Ranaut On Delhi Jantar-Mantar Protest
मनोरंजन

रेखा के साथ उत्सव फिल्म की शूटिंग पर शेखर सुमन का खुलासा, बोले- ‘उन्होंने कभी नहीं कहा, मुझे यहां-वहां मत छुओ’

Shekhar Suman on Rekha
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.