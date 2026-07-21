मौत को बेहद करीब से देखकर लौटे सुमीत सचदेव, रेस्टोरेंट में खाना खाते-खाते थम गई थीं सांसें

एक्टर ने ये भी बताया कि जब उन्होंने अपने को-स्टार को इस घटना के बारे में बताया तो कुछ लोगों ने मजाक में पूछा कि क्या किसी ने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया था। सुमीत के मुताबिक, उनसे ये भी कहा गया कि अगर वीडियो होता तो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा मिल सकती थी। इस पर उन्होंने कहा कि आज के दौर में कई बार वायरल होने की चाहत में लोग दूसरे की इमोशन्स को नहीं समझते और दूसरे की एक्टिवीटी को अपने मजे के लिए रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल देते है। सुमीत सचदेव ने ये भी बताया कि इस घटना के बाद उन्होंने महसूस किया कि लोगों को केवल सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरने के बजाय सार्थक कामों पर ध्यान देना चाहिए।