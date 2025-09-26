OTT पर 25 साल बाद वापसी, इस सीरियल ने रोजाना 1.5 करोड़ व्यूअरशिप से मचाई धूम

स्मृति ईरानी ने बताया कि 25 साल पहले जब ये शो टेलीविजन पर शुरू हुआ था, तब डिजिटल प्लेटफॉर्म का कोई विकल्प नहीं था। आज OTT की दुनिया में इस शो को नया जीवन मिला है और दर्शक इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल सीजन की मंथली व्यूअरशिप करीब 5 करोड़ है, जबकि रोजाना लगभग 1.5 करोड़ और वीकली 2 से 2.5 करोड़ यूजर्स इसे देख रहे हैं। ये दर्शाता है कि पुरानी यादें और कहानी आज के फैंस के बीच भी मजबूती से पकड़ बनाए हुए हैं।