OTT

OTT पर 25 साल बाद वापसी, इस सीरियल ने रोजाना 1.5 करोड़ व्यूअरशिप से मचाई धूम

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सीरियल ने 25 साल बाद ओटीटी पर वापसी की है और धूम मचा रही है। इस सीरियल ने अपने पहले दिन से ही दर्शकों का ध्यान खींचा है और ये रोजाना 1.5 करोड़ व्यूअरशिप साथ दर्शकों का पसंदीदा शो बन गया है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 26, 2025

स्मृति ईरानी (सोर्स:X)

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: केंद्रीय मंत्री और फेमस एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने 25 साल बाद अपने iconic किरदार तुलसी के रूप में जबरदस्त वापसी की है। ये वापसी उनकी पुराने शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के डिजिटल वर्जन 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2.0' के रूप में हुई है, जो OTT प्लेटफॉर्म पर काफी लोकप्रिय हो रहा है। हाल ही में आयोजित एक इवेंट में स्मृति ईरानी ने इस शो की डिजिटल सफलता और दर्शकों के जुड़ाव के बारे में विस्तार से बात की।

इस सीरियल ने रोजाना 1.5 करोड़ व्यूअरशिप से मचाई धूम

स्मृति ईरानी ने बताया कि 25 साल पहले जब ये शो टेलीविजन पर शुरू हुआ था, तब डिजिटल प्लेटफॉर्म का कोई विकल्प नहीं था। आज OTT की दुनिया में इस शो को नया जीवन मिला है और दर्शक इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल सीजन की मंथली व्यूअरशिप करीब 5 करोड़ है, जबकि रोजाना लगभग 1.5 करोड़ और वीकली 2 से 2.5 करोड़ यूजर्स इसे देख रहे हैं। ये दर्शाता है कि पुरानी यादें और कहानी आज के फैंस के बीच भी मजबूती से पकड़ बनाए हुए हैं।

इसके साथ ही स्मृति ने ये भी बताया कि OTT प्लेटफॉर्म पर दर्शकों का जुड़ाव पारंपरिक टेलीविजन से अलग होता है। जहां नॉरमल डिजिटल शो पर एवरेज व्यू टाइम 20 से 28 मिनट होता है, तो वहीं 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2.0' पर दर्शक हर हफ्ते एवरेज 104 मिनट तक जुड़े रहते हैं। जो ये दिखाता है कि ये शो न केवल पुराने फैंस के लिए बल्कि नई पीढ़ी के लिए भी आकर्षक बना हुआ है।

आज के जरूरी मुद्दों की कहानी

इस शो में आधुनिक विषयों को शामिल कर इसे और भी ड्रमैटिक बनाया गया है। स्मृति ने बताया कि इस सीजन में बॉडी शेमिंग, उम्र बढ़ना जैसे आज के जरूरी मुद्दों को कहानी में शामिल किया गया है, जिससे ये मॉडर्न दर्शकों के लिए और भी समझने योग्य और दिलचस्प बन गया है। इस बदलाव ने शो को एक नया आयाम दिया है और दर्शकों की रुचि बनाए रखी है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी(सोर्स: X)

हालांकि, जहां तक शो के लेटेस्ट ट्रैक की बात है, तुलसी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। परी अपनी चालों से मिहिर और तुलसी के बीच दूरियां बढ़ा रही है, तो वहीं नौयोना अपने पिता के करीब आने के लिए प्लानिंग कर रही है। इसके बाद मां तुलसी को पूरे वीरानी परिवार के खिलाफ करने की कोशिश में लगी हुई है, जिससे कहानी में सस्पेंस और भी बढ़ गई है।

डिजिटल फॉर्मेट

दरअसल, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2.0' ने अपनी पुरानी छवि के साथ नए विषयों और डिजिटल फॉर्मेट के दम पर फैंस का दिल जीत लिया है। स्मृति ईरानी की वापसी ने इस शो को फिर से एक नई पहचान दी है। जिससे ये साबित किया है कि अच्छी कहानी और दमदार किरदार समय के साथ भी लोकप्रिय बने रह सकते हैं।

Entertainment

Published on:

26 Sept 2025 02:00 pm

