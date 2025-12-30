Mrs. Deshpande ने OTT पर मचाया तहलका, ‘Stranger Things’ भी हुई पस्त

Stranger Things को पछाड़ कर Mrs. Deshpand ने OTT पर मचाया तहलका। (फोटो सोर्स: IMDb)
Mrs. Deshpande: बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित इंडस्ट्री की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल हैं, जिन्होंने बड़े पर्दे से ओटीटी पर बेहद आसानी से ट्रांजिशन किया है। साल 2022 में वह नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज ‘द फेम गेम’ में नजर आईं, जबकि उसी साल अमेजन प्राइम वीडियो पर उनकी फिल्म ‘मजा मा’ भी रिलीज हुई थी।
हाल ही में 19 दिसंबर को माधुरी दीक्षित की नई वेब सीरीज ‘मिसेज देशपांडे’ रिलीज हुई है। अब सीरीज को दर्शकों से कैसा रिसेप्शन मिला है, यह ट्रेंड्स के जरिए सामने आया है।
हालांकि, क्रिटिक्स ने इस सीरीज को मिक्स्ड रिव्यूज दिए थे, लेकिन दर्शकों ने इसे पसंद किया है। व्यूअरशिप के पैरामीटर्स पर भी ‘मिसेज देशपांडे’ ने शानदार प्रदर्शन किया है। Ormax मीडिया ने 22 से 28 दिसंबर 2025 के बीच की टॉप 5 ओटीटी शोज की लिस्ट जारी की है, जिसमें ‘Mrs Deshpande’ ने 4.2 मिलियन व्यूअरशिप के साथ टॉप पर पहुंच गई है।
|रैंक
|शो/सीरीज का नाम
|प्लेटफॉर्म
|व्यूअरशिप (मिलियन में)
|1
|मिसेज देशपांडे
|जियो हॉटस्टार
|4.2 मिलियन
|2
|स्ट्रेंजर थिंग्स – सीजन 5
|नेटफ्लिक्स
|3.3 मिलियन
|3
|सिंगल पापा (कुणाल खेमू)
|नेटफ्लिक्स
|1.8 मिलियन
|4
|Pharma (मलयालम सीरीज)
|जियो हॉटस्टार
|1.6 मिलियन
|5
|फोर मोर शॉट्स प्लीज – सीजन 4
|अमेजन प्राइम वीडियो
|1.5 मिलियन
दूसरे नंबर पर ‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीजन 5 रहा, जिसे 3.3 मिलियन दर्शकों ने देखा। तीसरे स्थान पर नेटफ्लिक्स का शो ‘सिंगल पापा’ है, जिसमें कुणाल खेमू लीड रोल में हैं। इस शो की व्यूअरशिप 1.8 मिलियन रही। चौथे स्थान पर मलयालम सीरीज़ ‘Pharma’ रही, जिसे 1.6 मिलियन व्यूज मिले। वहीं, पांचवें नंबर पर 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' सीजन 4 रहा, जिसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 1.5 मिलियन व्यूज मिले हैं।
इस लिस्ट के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया यूजर्स माधुरी दीक्षित को बधाई दे रहे हैं और शो की तारीफ भी कर रहे हैं। इसके जवाब में माधुरी ने भी आगे बढ़कर अपने फैंस और दर्शकों का आभार प्रकट किया और उनका धन्यवाद किया।
‘Mrs Deshpande’ में माधुरी दीक्षित एक बेहद दमदार भूमिका में नजर आयी हैं। यह क्राइम थ्रिलर सीरीज जेल में बंद एक सीरियल किलर सीमा देशपांडे (माधुरी दीक्षित) की कहानी पर आधारित है। सीरीज का निर्देशन नागेश कुकुनूर ने किया है। जानकारी के लिए माधुरी दीक्षित स्टारर ‘मिसेज देशपांडे में उमाकांत पाटिल, प्रदीप वेलंकर, सुलक्षणा जोगलेकर, द फेम गेम, माधुरी दीक्षित, प्रियांशु चटर्जी, और अरुण खत्री जैसे कलाकार अहम् किरदारों में नजर आये हैं।
बड़ी खबरेंView All
OTT
मनोरंजन
ट्रेंडिंग