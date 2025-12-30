Mrs. Deshpande ने OTT पर मचाया तहलका, ‘Stranger Things’ भी हुई पस्त

‘Mrs Deshpande’ में माधुरी दीक्षित एक बेहद दमदार भूमिका में नजर आयी हैं। यह क्राइम थ्रिलर सीरीज जेल में बंद एक सीरियल किलर सीमा देशपांडे (माधुरी दीक्षित) की कहानी पर आधारित है। सीरीज का निर्देशन नागेश कुकुनूर ने किया है। जानकारी के लिए माधुरी दीक्षित स्टारर ‘मिसेज देशपांडे में उमाकांत पाटिल, प्रदीप वेलंकर, सुलक्षणा जोगलेकर, द फेम गेम, माधुरी दीक्षित, प्रियांशु चटर्जी, और अरुण खत्री जैसे कलाकार अहम् किरदारों में नजर आये हैं।