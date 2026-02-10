दिल नहीं, दिमाग हिला रहा है OTT, Epstein से ‘तस्करी’ तक छाए ये 5 क्राइम कंटेंट

Trending On OTT: 7 फरवरी से शुरू हुआ वैलेंटाइन वीक हर साल प्रेम और रोमांस की बहार लेकर आता है। आमतौर पर इस दौरान लोग प्यार भरी फिल्में और सीरीज देखना काफी पसंद करते हैं, लेकिन इस बार OTT प्लेटफॉर्म्स की ट्रेंडिंग लिस्ट कुछ अलग ही बता रही है। वैलेंटाइन वीक के तीसरे दिन पर दर्शकों की रुचि रोमांटिक कहानियों की बजाय क्राइम और थ्रिलर शैलियों की ओर बढ़ रही है।