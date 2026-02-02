OTT पर ‘धुरंधर’ ने 24 घंटे में मारी बाजी, Netflix पर हर शो और फिल्म को छोड़ा पीछे, किया सारे रिकॉर्ड ब्रेक

इतना ही नहीं, फिल्म की इस दमदार सफलता पर रिएक्ट करते हुए डायरेक्टर आदित्य धर ने अपनी खुशी व्यक्त की और कहा, "धुरंधर को नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर देखना बहुत ही खुशी की बात है। ये मूवी जुनून के साथ देखने के लिए बनाई गई थी, चाहे बड़े पर्दे पर हो या घर पर। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इसे थिएटर में देखा और उन लोगों का भी जो इसे दुनिया भर में पहली बार देख रहे हैं।"