OTT

अवैध संबंधो पर बनी 14 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म, Youtube पर 10 साल बाद भी काट रही है बवाल

Short Film: यूट्यूब पर एक14 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जो रिलीज के 10 साल बाद भी तहलका मचाए हुए हैं। जिसे देखकर लोग मनोज बाजपेयी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 27, 2026

Manoj Bajpayee Ouch short movie

मनोज बाजपेयी की 14 मिनट की फिल्म है शानदार

Short Film: आजकल बॉलीवुड हो या ओटीटी, फिल्मों का रनटाइम काफी लंबा होने लगा है और लोग बड़े आराम से ऐसी फिल्मों को देख रहे हैं, लेकिन आज हम एक शॉर्ट फिल्म की बात कर रहे हैं जिसे रिलीज हुए 10 साल हो गए हैं और वह आज भी यूट्यूब पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। इस फिल्म का रनटाइम महज 14 मिनट है और यह अवैध संबंधों पर आधारित फिल्म है। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम आउच है।

10 साल पहले आई थी ये 14 मिनट की शॉर्ट फिल्म (Manoj Bajpayee Ouch short movie)

साल 2016 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म आउच का जादू आज भी बरकरार है। यूट्यूब पर इसे अब तक 15 मिलियन यानी डेढ़ करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। दिलचस्प बात यह है कि साल 2026 की शुरुआत में भी लोग इस पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और मनोज बाजपेयी की अदाकारी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। 14 मिनट की इस फिल्म को 'अ वेडनेसडे' और 'स्पेशल 26' जैसी फिल्में बनाने वाले दिग्गज डायरेक्टर नीरज पांडे ने बनाया है।

क्या है फिल्म की कहानी? (Ouch short movie Story)

'आउच' एक डार्क-कॉमेडी है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी शादी के बाद अवैध संबंध जैसे विषय पर एक जबरदस्त कटाक्ष करती है। फिल्म में मनोज बाजपेयी (विनय) और पूजा चोपड़ा लीड रोल में हैं। कहानी एक होटल के कमरे से शुरू होती है, जहां विनय अपनी शादीशुदा दोस्त से मिलने पहुंचता है। दोनों का अफेयर चल रहा है और विनय ने अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला कर लिया है। लेकिन जैसे ही वह यह बात अपनी पार्टनर को बताता है, कहानी में एक ऐसा मजेदार ट्विस्ट आता है जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

मनोज बाजपेयी को देख फैन कर रहे तारीफ (Fans Praised Manoj Bajpayee Acting)

पूरी फिल्म में मनोज बाजपेयी के एक्सप्रेशंस देखने लायक हैं। बिना किसी तामझाम के, सिर्फ एक कमरे में बैठकर उन्होंने अपनी एक्टिंग से जो समां बांधा है, वह काबिले तारीफ है। कई फैंस कमेंट्स में लिख रहे हैं कि उन्हें देखकर 'फैमिली मैन' के श्रीकांत तिवारी की याद आ गई। एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "मनोज बाजपेयी की 15 मिनट की एक्टिंग आज के कई नेपो किड्स की पूरी फिल्म पर भारी है।"

लोगों का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने एक उलझे हुए और घबराए हुए प्रेमी का किरदार निभाया है, वह केवल मनोज बाजपेयी ही कर सकते थे। वह एक शानदार एक्टर है। 

ये भी पढ़ें

Border 3 Confirmed: ‘बॉर्डर 2’ की दहाड़ के बाद ‘बॉर्डर 3’ का हुआ ऐलान, भूषण कुमार बोले- हम निश्चित रूप से इसे…
बॉलीवुड
Bhushan Kumar officially confirmed Border 3 after sunny deol movie border 2 success

Published on:

27 Jan 2026 02:51 pm

