अवैध संबंधो पर बनी 14 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म, Youtube पर 10 साल बाद भी काट रही है बवाल

'आउच' एक डार्क-कॉमेडी है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी शादी के बाद अवैध संबंध जैसे विषय पर एक जबरदस्त कटाक्ष करती है। फिल्म में मनोज बाजपेयी (विनय) और पूजा चोपड़ा लीड रोल में हैं। कहानी एक होटल के कमरे से शुरू होती है, जहां विनय अपनी शादीशुदा दोस्त से मिलने पहुंचता है। दोनों का अफेयर चल रहा है और विनय ने अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला कर लिया है। लेकिन जैसे ही वह यह बात अपनी पार्टनर को बताता है, कहानी में एक ऐसा मजेदार ट्विस्ट आता है जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।