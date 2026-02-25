अश्लील कंटेंट के चलते ये 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म हुए बैन, सरकार ने लिया बड़ा एक्शन

OTT Platforms Banned: केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर परोसी जा रही गंदगी को साफ करने के लिए एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पांच ऐसे ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स को देश में पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है, जो वेब सीरीज और फिल्मों के नाम पर अश्लील, आपत्तिजनक जैसा कंटेंट दिखा रहे थे। सरकार की इस कार्रवाई से उन मेकर्स में हड़कंप मच गया है जो कानून और नैतिकता की धज्जियां उड़ाकर सिर्फ बोल्डनेस के सहारे अपना बिजनेस चला रहे थे।