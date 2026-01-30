OTT पर फरवरी में मचेगा कोहराम, बस एक क्लिक पर मिलेगी पूरी एंटरटेनमेंट की डोज, हो जाइए तैयार

February 2026 OTT Releases: जनवरी का महीना थिएटर में हलचल भरा रहा है, लेकिन अब फरवरी का महीना डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम होने वाला है। विजय की फिल्म 'जन नायकन' के वजह से बॉक्स ऑफिस का शेड्यूल थोड़ा बदल गया है, जिसका सीधा असर OTT रिलीज कैलेंडर पर भी पड़ा है। अगर आप भी घर बैठे दमदार कंटेंट देखने के शौकीन हैं, तो फरवरी 2026 में नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियोहॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स पर धमाका होने वाला है। तो आइए डालते हैं एक नजर उन बड़ी फिल्मों और सीरीज पर जो इस महीने रिलीज हो रही हैं…