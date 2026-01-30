30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

OTT पर फरवरी में मचेगा कोहराम, बस एक क्लिक पर मिलेगी पूरी एंटरटेनमेंट की डोज, हो जाइए तैयार

February 2026 ott Releases: इस महीने मनोरंजन की दुनिया में जबरदस्त धमाका देखने को मिलने वाला है, जहां सिर्फ एक क्लिक पर आपको रोमांस, एक्शन, थ्रिलर या कॉमेडी के हर जॉनर का मजा मिलना तय है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 30, 2026

अब OTT पर फरवरी में मचेगा कोहराम, बस एक क्लिक पर मिलेगी पूरी एंटरटेनमेंट की डोज, हो जाइए तैयार

February 2026 ott Releases (सोर्स: IMDb)

February 2026 OTT Releases: जनवरी का महीना थिएटर में हलचल भरा रहा है, लेकिन अब फरवरी का महीना डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम होने वाला है। विजय की फिल्म 'जन नायकन' के वजह से बॉक्स ऑफिस का शेड्यूल थोड़ा बदल गया है, जिसका सीधा असर OTT रिलीज कैलेंडर पर भी पड़ा है। अगर आप भी घर बैठे दमदार कंटेंट देखने के शौकीन हैं, तो फरवरी 2026 में नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियोहॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स पर धमाका होने वाला है। तो आइए डालते हैं एक नजर उन बड़ी फिल्मों और सीरीज पर जो इस महीने रिलीज हो रही हैं…

द 50 (The 50)
रीलीज डेट- 1 फरवरी
कहां देखें- (JioHotstar)

फिल्म मेकर फराह खान एक अनोखा रियलिटी शो लेकर आ रही हैं। इसमें 50 फेमस हस्तियां (टीवी स्टार्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स) एक ही छत के नीचे रहेंगे। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण टास्क पूरे करने होंगे।

द लिंकन लॉयर सीजन 4 (The Lincoln Lawyer S4)
रीलीज डेट- 5 फरवरी
कहां देखें- (Netflix)

वकील मिकी हॉलर एक बार फिर अपनी 'लिंकन नेविगेटर' कार में केस लड़ते नजर आएंगे। इस नए सीजन में मिकी खुद एक हत्या के मुकदमे में फंस जाते हैं, जिससे कहानी और भी रोमांचक हो गई है।

कोहरा सीजन 2 (Kohrra S2)
रीलीज डेट- 11 फरवरी
कहां देखें- (Netflix)

पहले सीजन की जबरदस्त सफलता के बाद बरुण सोबती और मोना सिंह एक नए और पेचीदा मामले के साथ कमबैक कर रहे हैं। इस मर्डर मिस्ट्री में कई गहरे राज खुलेंगे, जो सस्पेंस से भरे होने वाले है।

द सीईओ क्लब (The CEO Club)
रीलीज डेट- 23 फरवरी
कहां देखें- (Prime Video)

सेरेना विलियम्स और विनी हार्लो जैसी सक्सेस महिलाओं की वास्तविक जीवन की कहानियों को इस सीरीज में दिखाया जाएगा। ये सीरीज उनके संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक झलक पेश करती है।

द ब्लफ (The Bluff)
रीलीज डेट- 25 फरवरी
कहां देखें- (Prime Video)

प्रियंका चोपड़ा इस एक्शन और थ्रिल फिल्म में 1800 के दशक की एक बहादुर समुद्री डाकू योद्धा 'एर्सेल बॉडेन' के रोल में दिखेंगी। प्रियंका के फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है।

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी (Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri)
रीलीज डेट- (फरवरी 2026)
कहां देखें- OTT platform yet to be confirmed

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, जो थिएटर में ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई थी, अब फरवरी में OTT पर रिलीज होने के लिए तैयार है। ये 2 प्रेमियों की कहानी है जिन्हें पारिवारिक दबाव का सामना करना पड़ता है।

द राजा साहब (The Raja Saab)
रीलीज डेट- फरवरी अंत
कहां देखें- (JioHotstar)

प्रभास की हॉरर-फैंटेसी कॉमेडी फिल्म 'द राजा साहब' फरवरी के आखिरी हफ्ते में स्ट्रीम हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक तारीख का अभी इंतजार है। मारुति द्वारा निर्देशित इस फिल्म को फैंस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए उत्सुक हैं।

परसक्ति (Parasakthi)
रीलीज डेट- फरवरी 2026
कहां देखें- ZEE5

शिवकार्तिकेयन और राणा दग्गुबाती की यह राजनीतिक ड्रामा फिल्म जी5 पर रिलीज होगी। सुधा कोंगारा के निर्देशन में बनी यह फिल्म अपनी दमदार कहानी के लिए चर्चा में है।

विलायथ बुद्ध (Vilayath Buddha) -
रीलीज डेट- फरवरी 2026
कहां देखें- OTT platform yet to be confirmed

मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म में एक चंदन तस्कर की रोल में हैं। फिल्म की कहानी प्रसिद्ध लेखक जी इंदुगोपन के उपन्यास पर आधारित है।

OTT पर फरवरी में मचेगा कोहराम, बस एक क्लिक पर मिलेगी पूरी एंटरटेनमेंट की डोज, हो जाइए तैयार
