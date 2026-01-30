OTT पर फरवरी में मचेगा कोहराम, बस एक क्लिक पर मिलेगी पूरी एंटरटेनमेंट की डोज, हो जाइए तैयार

February 2026 ott Releases (सोर्स: IMDb)
February 2026 OTT Releases: जनवरी का महीना थिएटर में हलचल भरा रहा है, लेकिन अब फरवरी का महीना डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम होने वाला है। विजय की फिल्म 'जन नायकन' के वजह से बॉक्स ऑफिस का शेड्यूल थोड़ा बदल गया है, जिसका सीधा असर OTT रिलीज कैलेंडर पर भी पड़ा है। अगर आप भी घर बैठे दमदार कंटेंट देखने के शौकीन हैं, तो फरवरी 2026 में नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियोहॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स पर धमाका होने वाला है। तो आइए डालते हैं एक नजर उन बड़ी फिल्मों और सीरीज पर जो इस महीने रिलीज हो रही हैं…
फिल्म मेकर फराह खान एक अनोखा रियलिटी शो लेकर आ रही हैं। इसमें 50 फेमस हस्तियां (टीवी स्टार्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स) एक ही छत के नीचे रहेंगे। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण टास्क पूरे करने होंगे।
वकील मिकी हॉलर एक बार फिर अपनी 'लिंकन नेविगेटर' कार में केस लड़ते नजर आएंगे। इस नए सीजन में मिकी खुद एक हत्या के मुकदमे में फंस जाते हैं, जिससे कहानी और भी रोमांचक हो गई है।
पहले सीजन की जबरदस्त सफलता के बाद बरुण सोबती और मोना सिंह एक नए और पेचीदा मामले के साथ कमबैक कर रहे हैं। इस मर्डर मिस्ट्री में कई गहरे राज खुलेंगे, जो सस्पेंस से भरे होने वाले है।
सेरेना विलियम्स और विनी हार्लो जैसी सक्सेस महिलाओं की वास्तविक जीवन की कहानियों को इस सीरीज में दिखाया जाएगा। ये सीरीज उनके संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक झलक पेश करती है।
प्रियंका चोपड़ा इस एक्शन और थ्रिल फिल्म में 1800 के दशक की एक बहादुर समुद्री डाकू योद्धा 'एर्सेल बॉडेन' के रोल में दिखेंगी। प्रियंका के फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है।
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, जो थिएटर में ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई थी, अब फरवरी में OTT पर रिलीज होने के लिए तैयार है। ये 2 प्रेमियों की कहानी है जिन्हें पारिवारिक दबाव का सामना करना पड़ता है।
प्रभास की हॉरर-फैंटेसी कॉमेडी फिल्म 'द राजा साहब' फरवरी के आखिरी हफ्ते में स्ट्रीम हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक तारीख का अभी इंतजार है। मारुति द्वारा निर्देशित इस फिल्म को फैंस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए उत्सुक हैं।
शिवकार्तिकेयन और राणा दग्गुबाती की यह राजनीतिक ड्रामा फिल्म जी5 पर रिलीज होगी। सुधा कोंगारा के निर्देशन में बनी यह फिल्म अपनी दमदार कहानी के लिए चर्चा में है।
मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म में एक चंदन तस्कर की रोल में हैं। फिल्म की कहानी प्रसिद्ध लेखक जी इंदुगोपन के उपन्यास पर आधारित है।
