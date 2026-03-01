OTT Releases: ओटीटी पर इस हफ्ते सस्पेंस-थ्रिलर का पूरा डोज, रिलीज हो रहीं ये फिल्में-सीरीज

किलियन मर्फी टॉमी शेल्बी के रूप में लौटते हैं, चार साल बाद श्रृंखला के फिनाले के। इस फीचर-लेंथ फिल्म को स्टीवन नाइट ने लिखा और टॉम हार्पर ने डायरेक्ट किया है। इसमें रेबेका फर्ग्यूसन, बैरी कीओघन, टिम रॉथ, स्टीफन ग्राहम, सोफी रंडल और पैकी ली भी हैं। फिल्म का प्रीमियर बर्मिंघम के सिम्फनी हॉल में 2 मार्च को हुआ और नेटफ्लिक्स पर 20 मार्च को रिलीज़ होगी।एक बार फिर दमदार वापसी कर रहा है, और इस बार कहानी पहले से ज्यादा डार्क और एक्शन से भरपूर है। दो साल बाद लौट रहे इस फ्रेंच एक्शन-थ्रिलर में लीना एल अराबी एक बार फिर लायना के किरदार में नजर आएंगी, जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के मिशन पर है। वहीं मरिना फोइस कॉन्ट्रैक्ट किलर सेल्मा के रोल में वापसी कर रही हैं। 18 मार्च को नेटफ्लिक्स पर ये सिरीज रिलीज होगी।