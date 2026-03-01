OTT Releases: ओटीटी पर इस हफ्ते सस्पेंस-थ्रिलर का पूरा डोज, रिलीज हो रहीं ये फिल्में-सीरीज

इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का तड़का
OTT Release This Week March 2026: इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। नेटफ्लिक्स, प्राइम और जियो हॉटस्टार पर ड्रामा, थ्रिलर, म्यूजिक और डॉक्यूमेंट्री जैसे अलग-अलग जॉनर का कंटेंट देखने को मिलेगा, जिससे दर्शकों को घर बैठे मनोरंजन के कई नए विकल्प मिलेंगे।
एलिसाबेथ मॉस, कैरी वॉशिंगटन और केट मारा , एलेनोर और नैन्सी की भूमिका में हैं। ये तीनों दोस्त हैं जिनकी दोस्ती नैन्सी की हत्या के बाद बुरी तरह टूट जाती है। अरामिंटा हॉल के उपन्यास पर आधारित यह आठ एपिसोड वाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर गिल्ट, रिट्रीब्यूशन, प्यार, धोखे और जिंदगी के बड़े फैसलों को दिखाती है। कहानी तीनों महिलाओं के नजरिए से बताई गई है: एक करियर-ड्रिवन सिंगल महिला, एक गृहिणी और एक सोशलाइट। जोएल किनामन नैन्सी के पति रॉबर्ट के किरदार में हैं। कोरी स्टोल, लेस्ली ओडम जूनियर और विल्सन बेथेल भी मुख्य कलाकार हैं।
ये ब्राजील की लिमिटेड सीरीज 1987 के गोइआनिया सीजियम-137 हादसे पर आधारित है, जो देश की सबसे बड़ी रेडियोलॉजिकल आपदाओं में से एक थी। जब कुछ लोग एक छोड़े हुए अस्पताल में चमकती नीली चीज़ पाते हैं और उसे स्क्रैप के लिए ले जाते हैं, तो वे अनजाने में रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाते हैं। हफ्तों तक यह सामग्री लोगों तक पहुंचती है, जिससे चार लोगों की मौत होती है और लाखों लोग रेडिएशन टेस्ट के लिए जाते हैं। सीरीज वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और अधिकारियों की कहानी दिखाती है जो समय के खिलाफ लड़ते हैं।
1971 के कोलकाता में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय आधारित यह बंगाली राजनीतिक थ्रिलर एक जाज़ क्लब के अंदर की कहानी है। क्लब में म्यूजिक, रहस्य और प्रतिरोध एक साथ चलते हैं। अरिफिन शुभू मुख्य किरदार जिमी रॉय के रूप में हैं, जो विवाद से दूर रहना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियाँ उन्हें खतरनाक घटनाओं में खींच लेती हैं। इसे सौमिक सेन ने लिखा, बनाया और डायरेक्ट किया है। इसमें सौरसेनी मैत्रा, शंतनु घटक, अनिरुद्ध गुप्ता और एलेक्ज़ांद्रा टेलर भी हैं।
कुमलेश (दिव्या दत्ता) आदर्श बहू हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनकी साली पूजा अपने पति से शारीरिक उत्पीड़न झेल रही है। अब उन्हें परिवार की इज्जत बचाने और सही काम करने के बीच चुनाव करना पड़ता है। शशांत शाह निर्देशित यह सोशल ड्रामा शादी में सहमति और मौन की खतरनाक परंपराओं को चुनौती देता है। इसमें संजय मिश्रा भी हैं।
मलयालम क्राइम थ्रिलर जिसमें अबु सलीम और गोविंद पाई दो कजिन्स हैं। बेहतर जिंदगी की चाह उन्हें खतरनाक दुनिया में ले जाती है, जहां जाली पहचान, हाई-रिस्क डील और बदलती वफादारी उनकी दोस्ती और जीविका को चुनौती देती हैं।
किलियन मर्फी टॉमी शेल्बी के रूप में लौटते हैं, चार साल बाद श्रृंखला के फिनाले के। इस फीचर-लेंथ फिल्म को स्टीवन नाइट ने लिखा और टॉम हार्पर ने डायरेक्ट किया है। इसमें रेबेका फर्ग्यूसन, बैरी कीओघन, टिम रॉथ, स्टीफन ग्राहम, सोफी रंडल और पैकी ली भी हैं। फिल्म का प्रीमियर बर्मिंघम के सिम्फनी हॉल में 2 मार्च को हुआ और नेटफ्लिक्स पर 20 मार्च को रिलीज़ होगी।एक बार फिर दमदार वापसी कर रहा है, और इस बार कहानी पहले से ज्यादा डार्क और एक्शन से भरपूर है। दो साल बाद लौट रहे इस फ्रेंच एक्शन-थ्रिलर में लीना एल अराबी एक बार फिर लायना के किरदार में नजर आएंगी, जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के मिशन पर है। वहीं मरिना फोइस कॉन्ट्रैक्ट किलर सेल्मा के रोल में वापसी कर रही हैं। 18 मार्च को नेटफ्लिक्स पर ये सिरीज रिलीज होगी।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग