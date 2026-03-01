17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

OTT Releases: ओटीटी पर इस हफ्ते सस्पेंस-थ्रिलर का पूरा डोज, रिलीज हो रहीं ये फिल्में-सीरीज

OTT Release This Week March 2026: इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। नेटफ्लिक्स, प्राइम और जियो हॉटस्टार पर ड्रामा, थ्रिलर, म्यूजिक और डॉक्यूमेंट्री जैसे अलग-अलग जॉनर का कंटेंट देखने को मिलेगा, जिससे दर्शकों को घर बैठे मनोरंजन के कई नए विकल्प मिलेंगे।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Anshika Kasana

Mar 17, 2026

ott releases this week march 2026

इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का तड़का

OTT Release This Week March 2026: इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। नेटफ्लिक्स, प्राइम और जियो हॉटस्टार पर ड्रामा, थ्रिलर, म्यूजिक और डॉक्यूमेंट्री जैसे अलग-अलग जॉनर का कंटेंट देखने को मिलेगा, जिससे दर्शकों को घर बैठे मनोरंजन के कई नए विकल्प मिलेंगे।

इंपरफेक्ट वूमन (एप्पल टीवी- 18 मार्च) (OTT Release This Week March 2026)

एलिसाबेथ मॉस, कैरी वॉशिंगटन और केट मारा , एलेनोर और नैन्सी की भूमिका में हैं। ये तीनों दोस्त हैं जिनकी दोस्ती नैन्सी की हत्या के बाद बुरी तरह टूट जाती है। अरामिंटा हॉल के उपन्यास पर आधारित यह आठ एपिसोड वाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर गिल्ट, रिट्रीब्यूशन, प्यार, धोखे और जिंदगी के बड़े फैसलों को दिखाती है। कहानी तीनों महिलाओं के नजरिए से बताई गई है: एक करियर-ड्रिवन सिंगल महिला, एक गृहिणी और एक सोशलाइट। जोएल किनामन नैन्सी के पति रॉबर्ट के किरदार में हैं। कोरी स्टोल, लेस्ली ओडम जूनियर और विल्सन बेथेल भी मुख्य कलाकार हैं।

रेडियोएक्टिव इमरजेंसी (नेटफ्लिक्स- 18 मार्च)

ये ब्राजील की लिमिटेड सीरीज 1987 के गोइआनिया सीजियम-137 हादसे पर आधारित है, जो देश की सबसे बड़ी रेडियोलॉजिकल आपदाओं में से एक थी। जब कुछ लोग एक छोड़े हुए अस्पताल में चमकती नीली चीज़ पाते हैं और उसे स्क्रैप के लिए ले जाते हैं, तो वे अनजाने में रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाते हैं। हफ्तों तक यह सामग्री लोगों तक पहुंचती है, जिससे चार लोगों की मौत होती है और लाखों लोग रेडिएशन टेस्ट के लिए जाते हैं। सीरीज वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और अधिकारियों की कहानी दिखाती है जो समय के खिलाफ लड़ते हैं।

जैज सिटी (सोनी लिव- 19 मार्च)

1971 के कोलकाता में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय आधारित यह बंगाली राजनीतिक थ्रिलर एक जाज़ क्लब के अंदर की कहानी है। क्लब में म्यूजिक, रहस्य और प्रतिरोध एक साथ चलते हैं। अरिफिन शुभू मुख्य किरदार जिमी रॉय के रूप में हैं, जो विवाद से दूर रहना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियाँ उन्हें खतरनाक घटनाओं में खींच लेती हैं। इसे सौमिक सेन ने लिखा, बनाया और डायरेक्ट किया है। इसमें सौरसेनी मैत्रा, शंतनु घटक, अनिरुद्ध गुप्ता और एलेक्ज़ांद्रा टेलर भी हैं।

चिरैया (जियो हॉटस्टार- 20 मार्च)

कुमलेश (दिव्या दत्ता) आदर्श बहू हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनकी साली पूजा अपने पति से शारीरिक उत्पीड़न झेल रही है। अब उन्हें परिवार की इज्जत बचाने और सही काम करने के बीच चुनाव करना पड़ता है। शशांत शाह निर्देशित यह सोशल ड्रामा शादी में सहमति और मौन की खतरनाक परंपराओं को चुनौती देता है। इसमें संजय मिश्रा भी हैं।

कासरगोड़ एंबेसी (जी5- 20 मार्च)

मलयालम क्राइम थ्रिलर जिसमें अबु सलीम और गोविंद पाई दो कजिन्स हैं। बेहतर जिंदगी की चाह उन्हें खतरनाक दुनिया में ले जाती है, जहां जाली पहचान, हाई-रिस्क डील और बदलती वफादारी उनकी दोस्ती और जीविका को चुनौती देती हैं।

पीकी ब्लाइंडर्स: द इममॉर्टल मैन (नेटफ्लिक्स- 20 मार्च)

किलियन मर्फी टॉमी शेल्बी के रूप में लौटते हैं, चार साल बाद श्रृंखला के फिनाले के। इस फीचर-लेंथ फिल्म को स्टीवन नाइट ने लिखा और टॉम हार्पर ने डायरेक्ट किया है। इसमें रेबेका फर्ग्यूसन, बैरी कीओघन, टिम रॉथ, स्टीफन ग्राहम, सोफी रंडल और पैकी ली भी हैं। फिल्म का प्रीमियर बर्मिंघम के सिम्फनी हॉल में 2 मार्च को हुआ और नेटफ्लिक्स पर 20 मार्च को रिलीज़ होगी।एक बार फिर दमदार वापसी कर रहा है, और इस बार कहानी पहले से ज्यादा डार्क और एक्शन से भरपूर है। दो साल बाद लौट रहे इस फ्रेंच एक्शन-थ्रिलर में लीना एल अराबी एक बार फिर लायना के किरदार में नजर आएंगी, जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के मिशन पर है। वहीं मरिना फोइस कॉन्ट्रैक्ट किलर सेल्मा के रोल में वापसी कर रही हैं। 18 मार्च को नेटफ्लिक्स पर ये सिरीज रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें

गोलियां नहीं संभाल पाएगा… Gippy Grewal को जान से मारने की मिली धमकी, ऑडियो मैसेज से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
Gippy Grewal Receives Death Threat From Goldy Brar audio message viral on social media

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Mar 2026 07:11 pm

Published on:

17 Mar 2026 07:10 pm

Hindi News / Entertainment / OTT Releases: ओटीटी पर इस हफ्ते सस्पेंस-थ्रिलर का पूरा डोज, रिलीज हो रहीं ये फिल्में-सीरीज

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों की लिस्ट में आई ‘धुरंधर 2’, सेंसर बोर्ड ने दिया एडल्ट सर्टिफिकेट

Dhurandhar 2 Gets A Certificate
बॉलीवुड

श्रीदेवी की संपत्ति पर खड़ा हुआ विवाद, बोनी कपूर और बेटियों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, जानें पूरा मामला

Sridevi Property Dispute
बॉलीवुड

सलमान खान की ‘मातृभूमि’ में चीनी गाने का इस्तेमाल, हिमेश रेशमिया करेंगे गाने को तैयार

Salman Khan Maatrubhumi To Have Chinese Song
बॉलीवुड

तलाक के बाद हंसिका मोटवानी ने शेयर की फोटोज, गोल्डन टेम्पल में टेका माथा और लिखा- हमेशा उनकी…’

Hansika Motwani Golden Temple Visit
मनोरंजन

मंत्री अश्विनी वैष्णव तक पहुंचा नोरा फतेही के ‘अश्लील’ गाने का मामला, सेंसर बोर्ड तक भी पहुंचा शिकायत पत्र

Nora Fatehi Sarki Chunar Teri Sarke Song Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.