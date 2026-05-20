तमिलनाडु के CM विजय के को-स्टार जय ने इस्लाम अपनाने पर तोड़ी चुप्पी, बोले- हर धर्म और भगवान में विश्वास है

जय ने यूट्यूब चैनल गलाटा प्लस के साथ एक इंटरव्यू में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि पहले वो हर धर्म और हर भगवान में विश्वास रखते थे। उन्होंने सबरीमाला के लिए माला पहनी थी, जीसस की माला भी पहनी थी और एक साल तक उपवास भी रखा था। वो किसी एक धर्म से नहीं, बल्कि सभी आस्थाओं से जुड़े हुए थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मंदिरों में हुई कुछ घटनाओं ने उन्हें भीतर से हिला दिया। जय ने कहा कि उन्हें मंदिरों में कुछ बुरे अनुभव हुए जिन्होंने उन्हें गहरे दुख और परेशानी में डाल दिया। उन्होंने इन अनुभवों का विस्तार से जिक्र नहीं किया लेकिन कहा कि इन घटनाओं ने उनके मन पर गहरा असर डाला।