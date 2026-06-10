तमिल के दिग्गज निर्देशक भारतीराजा का हुआ निधन, लंबी बीमारी के चलते 85 की उम्र में कहा अलविदा

Bharathiraja Passed Away (सोर्स- एक्स)
Bharathiraja Passed Away: दक्षिण भारतीय सिनेमा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने फिल्म जगत को गहरे शोक में डुबो दिया है। तमिल सिनेमा के दिग्गज निर्देशक, लेखक और अभिनेता भारतीराजा का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कई दशकों तक भारतीय सिनेमा को नई दिशा देने वाले इस महान फिल्मकार ने चेन्नई में अंतिम सांस ली। उम्र से जुड़ी बीमारियों और लंबे समय से बिगड़ती सेहत के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार कमजोर हो रहा था।
भारतीराजा के जीवन का सबसे कठिन दौर तब आया जब उनके बेटे और अभिनेता मनोज भारतीराजा का 2024 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बेटे के जाने का दर्द वो कभी पूरी तरह भूल नहीं पाए। करीबी लोगों का कहना था कि इस घटना के बाद उनकी सेहत लगातार गिरती चली गई। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी वह पहले की तरह सक्रिय नजर नहीं आते थे।
बीते वर्षों में उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सांस लेने में दिक्कत और उम्र संबंधी परेशानियों ने उनके स्वास्थ्य को काफी प्रभावित किया। हालांकि इसके बावजूद वह फिल्मों और कला से जुड़े रहे।
1977 में आई उनकी पहली निर्देशित फिल्म ने उन्हें रातोंरात चर्चा में ला दिया था। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई ऐसी फिल्में दीं जिन्हें आज भी क्लासिक माना जाता है।
चार दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने 40 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया। उनकी कई फिल्में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं बल्कि समीक्षकों ने भी उन्हें सराहा। उनकी कहानी कहने की शैली ने आने वाली पीढ़ी के फिल्मकारों को गहराई से प्रभावित किया।
भारतीराजा ने केवल कैमरे के पीछे ही नहीं, बल्कि कैमरे के सामने भी अपनी प्रतिभा साबित की। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और दर्शकों से खूब सराहना हासिल की। हाल के वर्षों में भी वो चुनिंदा फिल्मों में नजर आते रहे। उनकी आखिरी रिलीज फिल्मों में कई चर्चित तमिल और मलयालम प्रोजेक्ट शामिल रहे।
उनके निधन की खबर सामने आते ही फिल्मी जगत की कई हस्तियों ने दुख जताया। अभिनेता, निर्देशक और निर्माता सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई कलाकारों ने उन्हें अपना गुरु और प्रेरणा बताया। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह एक ऐसे युग का अंत माना जा रहा है जिसने सिनेमा को नई पहचान दी।
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