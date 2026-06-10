तमिल के दिग्गज निर्देशक भारतीराजा का हुआ निधन, लंबी बीमारी के चलते 85 की उम्र में कहा अलविदा

Bharathiraja Passed Away: दक्षिण भारतीय सिनेमा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने फिल्म जगत को गहरे शोक में डुबो दिया है। तमिल सिनेमा के दिग्गज निर्देशक, लेखक और अभिनेता भारतीराजा का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कई दशकों तक भारतीय सिनेमा को नई दिशा देने वाले इस महान फिल्मकार ने चेन्नई में अंतिम सांस ली। उम्र से जुड़ी बीमारियों और लंबे समय से बिगड़ती सेहत के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार कमजोर हो रहा था।