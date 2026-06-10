10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

तमिल के दिग्गज निर्देशक भारतीराजा का हुआ निधन, लंबी बीमारी के चलते 85 की उम्र में कहा अलविदा

Tamil Director Bharathiraja Death News: तमिल इंडस्ट्री से दुखद खबर सामने आई है। अभिनेता और डायरेक्टर भारतीराजा गंभीर बीमारी के चलते दुनिया को अलविदा कह चुके हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jun 10, 2026

Bharathiraja Passed Away

Bharathiraja Passed Away (सोर्स- एक्स)

Bharathiraja Passed Away: दक्षिण भारतीय सिनेमा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने फिल्म जगत को गहरे शोक में डुबो दिया है। तमिल सिनेमा के दिग्गज निर्देशक, लेखक और अभिनेता भारतीराजा का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कई दशकों तक भारतीय सिनेमा को नई दिशा देने वाले इस महान फिल्मकार ने चेन्नई में अंतिम सांस ली। उम्र से जुड़ी बीमारियों और लंबे समय से बिगड़ती सेहत के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार कमजोर हो रहा था।

बेटे की मौत के बाद टूट गए थे भारतीराजा

भारतीराजा के जीवन का सबसे कठिन दौर तब आया जब उनके बेटे और अभिनेता मनोज भारतीराजा का 2024 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बेटे के जाने का दर्द वो कभी पूरी तरह भूल नहीं पाए। करीबी लोगों का कहना था कि इस घटना के बाद उनकी सेहत लगातार गिरती चली गई। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी वह पहले की तरह सक्रिय नजर नहीं आते थे।

बीते वर्षों में उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सांस लेने में दिक्कत और उम्र संबंधी परेशानियों ने उनके स्वास्थ्य को काफी प्रभावित किया। हालांकि इसके बावजूद वह फिल्मों और कला से जुड़े रहे।

पहली ही फिल्म से बदल दी तमिल सिनेमा की तस्वीर

1977 में आई उनकी पहली निर्देशित फिल्म ने उन्हें रातोंरात चर्चा में ला दिया था। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई ऐसी फिल्में दीं जिन्हें आज भी क्लासिक माना जाता है।

चार दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने 40 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया। उनकी कई फिल्में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं बल्कि समीक्षकों ने भी उन्हें सराहा। उनकी कहानी कहने की शैली ने आने वाली पीढ़ी के फिल्मकारों को गहराई से प्रभावित किया।

निर्देशन के साथ अभिनय में भी छोड़ी छाप

भारतीराजा ने केवल कैमरे के पीछे ही नहीं, बल्कि कैमरे के सामने भी अपनी प्रतिभा साबित की। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और दर्शकों से खूब सराहना हासिल की। हाल के वर्षों में भी वो चुनिंदा फिल्मों में नजर आते रहे। उनकी आखिरी रिलीज फिल्मों में कई चर्चित तमिल और मलयालम प्रोजेक्ट शामिल रहे।

फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर

उनके निधन की खबर सामने आते ही फिल्मी जगत की कई हस्तियों ने दुख जताया। अभिनेता, निर्देशक और निर्माता सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई कलाकारों ने उन्हें अपना गुरु और प्रेरणा बताया। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह एक ऐसे युग का अंत माना जा रहा है जिसने सिनेमा को नई पहचान दी।


बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी को मिलने के बाद अभिनेता और TMC सांसद देव ने तोड़ी चुप्पी, बोले- नए सीएम अब आ चुके हैं

ये भी पढ़ें
TMC MP Dev Meets CM Suvendu Adhikari

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Jun 2026 09:35 am

Published on:

10 Jun 2026 09:33 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / तमिल के दिग्गज निर्देशक भारतीराजा का हुआ निधन, लंबी बीमारी के चलते 85 की उम्र में कहा अलविदा

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘ये रामायण ऐसी है जिसे भारत ने पहले कभी नहीं देखा’, मंदोदरी बनीं काजल अग्रवाल ने यश की ‘रामायण’ पर कही ये बात

रामायण
टॉलीवुड

शाहरुख-सलमान और प्रभास को पछाड़, अल्लू अर्जुन बने सबसे महंगे एक्टर, एक फिल्म से कमाए 300 करोड़ रुपये

Highest Paid Indian Actor Allu Arjun
टॉलीवुड

महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन पर नित्या मेनन ने कही ये बात, ये समस्या सिर्फ साउथ सिनेमा की नहीं!

नित्या मेनन
टॉलीवुड

Salim Kumar Death: एक्टर सलीम कुमार का निधन, पिछले कुछ समय से चल रही थी तबीयत खराब

Actor Salim Kumar passed away at 56 malayalam national award winning death industry mourns
टॉलीवुड

पूर्व TMC नेता अनूप बिस्वास के भाई की गिरफ्तारी पर एक्ट्रेस श्रीलेखा का फूटा गुस्सा! बोलीं- ‘पूरा सिस्टम जिम्मेदार’

श्रीलेखा मित्रा
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.