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बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी को मिलने के बाद अभिनेता और TMC सांसद देव ने तोड़ी चुप्पी, बोले- नए सीएम अब आ चुके हैं

TMC MP Dev Meets CM Suvendu Adhikari: हाल ही में अभिनेता और सासंद देव ने बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करने के बाद चुप्पी तोड़ी है। देव ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 10, 2026

TMC MP Dev Meets CM Suvendu Adhikari

TMC MP Dev Meets CM Suvendu Adhikari (सोर्स- एक्स)

TMC MP Dev Meets CM Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक तस्वीर ने हलचल मचा दी है। वजह बनी एक ऐसी बैठक, जिसमें सत्तारूढ़ दल बदलने के बाद पहली बार कई बड़े चेहरे एक मंच पर नजर आए। सबसे ज्यादा चर्चा उस अभिनेता-सांसद की हो रही है, जिसने लंबे समय से खुद को राजनीति और विकास के बीच संतुलन बनाने वाला चेहरा बताया है।

हम बात कर रहे हैं बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार और सांसद देव की, जिन्होंने हाल ही में नई सरकार की प्रशासनिक बैठक में शामिल होने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीएम सुवेंदु अधिकारी से मिलने के बाद देव ने क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं।

बैठक में शामिल होने के बाद देव ने तोड़ी चुप्पी

बैठक में शामिल होने के बाद देव ने साफ किया कि उनका मकसद किसी राजनीतिक खेमे का समर्थन करना नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र के लोगों के हितों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा ऐसी राजनीति के पक्षधर रहे हैं जो लोगों को जोड़ने का काम करे, न कि उन्हें बांटे। यही वजह है कि नई सरकार के मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। बातचीत के दौरान देव ने कहा कि नए सीएम आ चुके हैं और उनसे कई प्रोजेक्ट्स को लेकर बात हुई।

बैठक में मौजूदगी से बढ़ी सियासी चर्चाएं

नई सरकार बनने के बाद आयोजित प्रशासनिक समीक्षा बैठक में कई ऐसे जनप्रतिनिधि पहुंचे, जिन्हें विपक्षी खेमे से जोड़कर देखा जाता रहा है। देव की मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। हालांकि अभिनेता-सांसद ने साफ संकेत दिया कि उनका फोकस विकास परियोजनाओं और जनता की समस्याओं पर है।

उन्होंने विशेष रूप से अपने क्षेत्र में वर्षों से लंबित बाढ़ नियंत्रण परियोजना का मुद्दा उठाया। देव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से भरोसा दिलाया है कि यह योजना अब पूरी की जाएगी। यह वही परियोजना है, जिसकी मांग लंबे समय से स्थानीय लोग करते आ रहे हैं।

फिल्मों से राजनीति तक का सफर

बहुत कम लोग जानते हैं कि देव का असली नाम दीपक अधिकारी है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने रोमांटिक हीरो से लेकर एक्शन स्टार तक का सफर तय किया और बाद में राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई। फिल्मों में लोकप्रियता मिलने के बाद उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा और अपने क्षेत्र से सांसद बने।

नई सरकार ने क्या दिए संकेत?

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि कई ऐसी परियोजनाएं, जो लंबे समय से अटकी हुई थीं, अब उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया गया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि देव की इस बैठक में मौजूदगी और उसके बाद दिया गया बयान आने वाले समय में बंगाल की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे सकता है। हालांकि फिलहाल अभिनेता-सांसद ने साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता केवल अपने क्षेत्र के लोगों का विकास है।

फिल्मों में भी व्यस्त हैं देव

राजनीति के साथ-साथ देव अपने फिल्मी करियर को भी सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी नई फिल्म की घोषणा की है, जो दुर्गा पूजा के मौके पर रिलीज होने वाली है। ऐसे में वो एक बार फिर बड़े पर्दे और राजनीतिक मंच दोनों जगह चर्चा का विषय बने हुए हैं।

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Published on:

10 Jun 2026 08:48 am

Hindi News / Entertainment / बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी को मिलने के बाद अभिनेता और TMC सांसद देव ने तोड़ी चुप्पी, बोले- नए सीएम अब आ चुके हैं

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