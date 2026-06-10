बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी को मिलने के बाद अभिनेता और TMC सांसद देव ने तोड़ी चुप्पी, बोले- नए सीएम अब आ चुके हैं

बैठक में शामिल होने के बाद देव ने साफ किया कि उनका मकसद किसी राजनीतिक खेमे का समर्थन करना नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र के लोगों के हितों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा ऐसी राजनीति के पक्षधर रहे हैं जो लोगों को जोड़ने का काम करे, न कि उन्हें बांटे। यही वजह है कि नई सरकार के मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। बातचीत के दौरान देव ने कहा कि नए सीएम आ चुके हैं और उनसे कई प्रोजेक्ट्स को लेकर बात हुई।