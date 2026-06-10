‘बकवास की है तो ड्रैग करो अच्छे से’, 370 बिरयानी विवाद पर भड़कीं कुशा कपिला, बोलीं- अपने पैसों से ऑर्डर करके खाऊंगी

कुशा कपिला ने इस बहस को सिर्फ एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या किसी मंच पर कही गई बातों से पूरी तरह दूरी बनाई जा सकती है? उनके मुताबिक, अगर कोई बातचीत किसी शो का हिस्सा बनती है और बाद में उसी क्लिप को सार्वजनिक किया जाता है, तो उससे जुड़ी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। कुशा ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए कहा कि अब बकवास किया है तो ड्रैग भी करो अच्छे से। इतना ही नहीं, उन्होंने तो खुद के पैसों से बिरयानी ऑर्डर करके खाने की भी बात कही।