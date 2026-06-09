370 बिरयानी विवाद के बाद शख्स से छिनी नौकरी, विवादित टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया से डिलीट किया अकाउंट

370 Biryani Controversy: सोशल मीडिया की दुनिया में कभी-कभी कुछ सेकंड का एक बयान किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल देता है। हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां प्रणित मोरे की स्टैंडअप कॉमेडी शो के दौरान किया गया एक कथित मजाक नेशनल मुद्दा बन गया है। देखते ही देखते वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंच गया, लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और आखिरकार युवक को अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ गई।