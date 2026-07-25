‘दिल्ली की लड़कियां सबसे मजबूत होती हैं’, दीपिका सिंह ने अपने शहर को लेकर कही दिल छू लेने वाली बात

सोशल मीडिया पर अपने डांस वीडियो के लिए चर्चा में रहने वाली दीपिका ने कहा कि वो खुद को बेहतरीन डांसर नहीं मानतीं। उनके लिए डांस सिर्फ खुशी जाहिर करने का जरिया है। उन्होंने कहा, "मैं आज भी दिल से दिल्ली की लड़की हूं और वही अंदाज मेरी हर रील में दिखाई देता है।" उन्होंने दिल्ली की लड़कियों की तारीफ करते हुए कहा कि यहां की परवरिश इंसान को मजबूत और आत्मविश्वासी बनाती है। उनके मुताबिक, मुंबई की रफ्तार अलग है, लेकिन दिल्ली हमेशा घर जैसा सुकून देती है। इस बातचीत के दौरान दीपिका से मिलने आए फैंस के साथ उन्होंने खुशी-खुशी तस्वीरें खिंचवाईं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग दिल से मिलते हैं और यही अपनापन उन्हें बार-बार इस शहर की ओर खींच लाता है।