‘मेरे प्यारे कॉकरोच, आपने कर दिखाया’, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रकाश राज ने CJP और सोनम वांगचुक को दी बधाई

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रकाश राज ने CJP को दी बधाई। (फोटो सोर्स: X-@prakashraaj and IMDb)
Prakash Raj on Dharmendra Pradhan Resignation: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है। इस पर कई मशहूर हस्तियों ने प्रतिक्रिया दी है, जिनमें प्रकाश राज भी शामिल हैं, जो दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। अभिनेता शुरू से ही इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे थे।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद, प्रकाश राज ने ट्वीट किया, "बधाई हो, मेरे प्यारे कॉकरोच। प्यारे सोनम वांगचुक सर और उन सभी लोगों को जिन्होंने युवाओं का साथ दिया। आपने साबित कर दिया है कि आप सत्ता को घुटनों पर ला सकते हैं।"
एक्टर के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, "हर उस Gen Z, युवा और नागरिक को बधाई जो इस आंदोलन में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के साथ शामिल हुए। हम रुकने वाले नहीं हैं…"
एक अन्य X यूजर ने लिखा, "असली हीरो बनने और जमीनी स्तर पर लड़ने के लिए धन्यवाद।
जब पुलिस ने आपकी गाड़ी पर हमला किया, तो मुझे लगा कि वे आपको पीटेंगे, लेकिन आप न तो डरे और न ही भागे। आप अपनी जगह डटे रहे। बहुत बढ़िया, सर। आपको भी बधाई।"
एक और यूज़र ने ट्वीट किया, "सर, आपने भी इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाई… पूरा दक्षिण भारत Gen Z की इस उपलब्धि पर गर्व करता है। और आप एक मेंटर के तौर पर साथ खड़े रहे।"
सोनाक्षी सिन्हा, वाणी कपूर, आलिया भट्ट, आयशा खान, वरुण धवन, प्रियंका चोपड़ा, विक्की कौशल और अन्य कई मशहूर हस्तियों ने प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है।
पिछले कुछ दिनों में, सलमान खान, आलिया, करीना कपूर खान और अन्य कई हस्तियों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बारे में पोस्ट किया था। अब हर कोई प्रधान के इस्तीफे पर सलमान की पोस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।
धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए एक लंबा नोट शेयर किया और आखिर में लिखा, "मैंने माननीय प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री का उनके मार्गदर्शन, भरोसे और अटूट समर्थन के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं मंत्रिपरिषद में अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों, और उन सभी लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला।"
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