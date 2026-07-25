‘मेरे प्यारे कॉकरोच, आपने कर दिखाया’, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रकाश राज ने CJP और सोनम वांगचुक को दी बधाई

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए एक लंबा नोट शेयर किया और आखिर में लिखा, "मैंने माननीय प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री का उनके मार्गदर्शन, भरोसे और अटूट समर्थन के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं मंत्रिपरिषद में अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों, और उन सभी लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला।"