15 साल की श्रीदेवी का 55 साल के NTR संग रोमांस! बारिश वाला गाना आज भी है सुपरहिट

Sridevi-NTR Romance: भारतीय सिनेमा में जब भी सबसे सफल अभिनेत्रियों का नाम लिया जाता है तो उसमें श्रीदेवी का जिक्र सबसे पहले होता है। उन्होंने न सिर्फ हिंदी फिल्मों में बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा में भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। बेहद कम उम्र में अभिनय की शुरुआत करने वाली श्रीदेवी ने अपने लंबे करियर में कई ऐसे किरदार निभाए जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं। लेकिन उनके शुरुआती करियर से जुड़ा एक ऐसा किस्सा भी है, जिसने उस दौर में खूब सुर्खियां बटोरी थीं।