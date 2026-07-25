‘CJP Protest को सपोर्ट करने के लिए मुझे पैसे ऑफर हुए’, एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी के दावे पर लोगों ने जमकर लगाई लताड़

Akanksha Puri On CJP Protest: देशभर में छात्रों के प्रदर्शन और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जारी बहस के बीच अभिनेत्री आकांक्षा पुरी का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अभिनेत्री ने दावा किया है कि उन्हें जंतर-मंतर पर चल रहे CJP प्रोटेस्ट का समर्थन करने के बदले पैसे, फ्लाइट टिकट और होटल की सुविधा देने का प्रस्ताव मिला था। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि किसी भी छात्र आंदोलन का समर्थन दिल से होना चाहिए, न कि प्रचार का हिस्सा बनकर।