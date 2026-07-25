25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘CJP Protest को सपोर्ट करने के लिए मुझे पैसे ऑफर हुए’, एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी के दावे पर लोगों ने जमकर लगाई लताड़

Akanksha Puri On CJP Protest: अभिनेत्री आकांक्षा पुरी ने हाल ही में दावा किया कि उन्हें CJP प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए पैसे ऑफर हुए हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jul 25, 2026

Akanksha Puri On CJP Protest

आकांक्षा पुरी ने CJP Protest पर किया दावा (सोर्स- Instagram/ANI)

Akanksha Puri On CJP Protest: देशभर में छात्रों के प्रदर्शन और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जारी बहस के बीच अभिनेत्री आकांक्षा पुरी का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अभिनेत्री ने दावा किया है कि उन्हें जंतर-मंतर पर चल रहे CJP प्रोटेस्ट का समर्थन करने के बदले पैसे, फ्लाइट टिकट और होटल की सुविधा देने का प्रस्ताव मिला था। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि किसी भी छात्र आंदोलन का समर्थन दिल से होना चाहिए, न कि प्रचार का हिस्सा बनकर।

हालांकि आकांक्षा पुरी के इस दावे ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। जहां कुछ लोगों ने उनके बयान का समर्थन किया, वहीं कई यूजर्स ने उनसे सबूत पेश करने की मांग करते हुए उनकी आलोचना भी की।

'छात्रों के आंदोलन को मार्केटिंग का जरिया मत बनाइए'

एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान आकांक्षा पुरी ने कहा कि उन्हें आंदोलन का समर्थन करने और उससे जुड़े वीडियो तथा रील बनाने के लिए आर्थिक प्रस्ताव दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि कई अन्य कंटेंट क्रिएटर्स को भी इसी तरह के ऑफर मिले थे।

अभिनेत्री का कहना है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को तुरंत अस्वीकार कर दिया क्योंकि छात्रों की आवाज़ किसी प्रचार अभियान का हिस्सा नहीं बननी चाहिए। उनके मुताबिक, अगर छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका समर्थन ईमानदारी से होना चाहिए।

सोशल मीडिया पर लोगों ने मांगे सबूत

आकांक्षा पुरी के इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई यूजर्स ने कहा कि यदि ऐसा कोई प्रस्ताव मिला था तो अभिनेत्री को ईमेल, मैसेज या अन्य सबूत भी सार्वजनिक करने चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने उनके दावे को प्रचार से जोड़ते हुए सवाल उठाए। दूसरी ओर कुछ यूजर्स ने कहा कि यदि किसी आंदोलन को प्रमोट करने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

फिलहाल आकांक्षा पुरी के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई दस्तावेज या प्रमाण साझा नहीं किया है। ऐसे में यह मामला फिलहाल उनके दावे और सोशल मीडिया पर चल रही प्रतिक्रियाओं तक ही सीमित है।

राजनेताओं से भी की अपील

आकांक्षा पुरी ने नेताओं से भी अपील की कि वे इस मुद्दे को राजनीतिक प्रचार या सोशल मीडिया मार्केटिंग का माध्यम न बनाएं। उन्होंने कहा कि छात्रों की बात सुनना और उनकी समस्याओं को समझना ज्यादा जरूरी है। उनके अनुसार, युवाओं की मांगों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि वे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लाठीचार्ज की तस्वीरें देखकर दुखी हुईं अभिनेत्री

अभिनेत्री ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों और लाठीचार्ज की तस्वीरें देखकर उन्हें बेहद दुख हुआ। उनका मानना है कि किसी भी छात्र आंदोलन का सबसे अहम मुद्दा उनकी मांगें होती हैं, लेकिन कई बार सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान असली मुद्दे से हटकर कंटेंट बनाने पर चला जाता है। उन्होंने कहा कि छात्रों की पीड़ा को वायरल वीडियो बनाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनके मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।

बॉलीवुड सितारों पर उठ रहे सवालों पर भी दिया जवाब

हाल के दिनों में कई फिल्मी हस्तियों ने छात्रों के समर्थन में अपनी राय रखी है। इस पर हो रही आलोचना को लेकर आकांक्षा पुरी ने कहा कि हर व्यक्ति का समर्थन जताने का अपना तरीका होता है। कुछ लोग खुलकर बोलते हैं तो कुछ सीमित तरीके से अपनी बात रखते हैं।

उनका मानना है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को किसी भी स्थिति में आलोचना का सामना करना पड़ता है। यदि वे किसी मुद्दे पर बोलते हैं तो उन पर प्रचार का आरोप लगता है और यदि चुप रहते हैं तो संवेदनहीन कहा जाता है।

‘धर्म नहीं, छात्रों के मुद्दों पर हो बात’, कुणाल कामरा के ‘सीता के पति’ वाले बयान पर एक्ट्रेस मन्नारा चोपड़ा का रिएक्शन वायरल

ये भी पढ़ें
Mannara Chopra on Kunal Kamra

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Jul 2026 01:02 pm

Published on:

25 Jul 2026 01:02 pm

Hindi News / Entertainment / ‘CJP Protest को सपोर्ट करने के लिए मुझे पैसे ऑफर हुए’, एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी के दावे पर लोगों ने जमकर लगाई लताड़

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

15 साल की श्रीदेवी का 55 साल के NTR संग रोमांस! बारिश वाला गाना आज भी है सुपरहिट

Sridevi-NTR Romance
बॉलीवुड

CJP Protest के बीच शाहरुख खान की चुप्पी चर्चा में, फैमिली संग लंदन ट्रिप की तस्वीरें वायरल

Shah Rukh Khan CJP Protest
मनोरंजन

‘कम से कम बॉलीवुड से किसी ने तो असम की बात की’, Assam Flood पर भूमि पेडनेकर के वीडियो पर फैंस कर रहे कमेंट्स

Bhumi Pednekar on Assam Flood
बॉलीवुड

‘जो लिखा, उस पर गर्व नहीं शर्म है’, Adipurush को लेकर मनोज मुंतशिर का बड़ा कबूलनामा, फैंस से मांगी माफी

Adipurush writer Manoj Muntashir
मनोरंजन

‘धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें’, CJP छात्र आंदोलन के समर्थन में उतरीं एक्ट्रेस ज्योतिका, बोलीं- ‘मैं जवाबदेही के साथ हूं’

Jyotika supports CJP Protest
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.