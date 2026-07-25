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छात्रों का हौसला देख भावुक हुईं दिग्गज अभिनेत्री अपर्णा सेन, बोलीं- ‘इन बच्चों से लोकतंत्र का असली मतलब सीखिए’

CJP Protest At Jantar-Mantar: पिछले काफी समय से छात्रों का आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर दिग्गज अभिनेत्री अपर्णा सेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 25, 2026

Aparna Sen Emotional On Student Protest

अपर्णा सेन ने छात्रों के आंदोलन पर दिया बयान (सोर्स- Instagram/senaparna9)

Aparna Sen Emotional On Student Protest: देशभर में कथित NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच अब फिल्म जगत से भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई कलाकारों के बाद अब दिग्गज फिल्ममेकर और अभिनेत्री अपर्णा सेन ने भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए कहा कि इन छात्रों ने उन्हें लोकतंत्र, संविधान और शांतिपूर्ण विरोध का सही मतलब फिर से समझाया है।

छात्रों ने लौटाया लोकतंत्र पर भरोसा

अपर्णा सेन ने अपने संदेश में कहा कि एक समय ऐसा आ गया था जब उन्हें लगने लगा था कि विरोध प्रदर्शन करने का कोई अर्थ नहीं रह गया है। उन्हें महसूस होने लगा था कि लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करने से भी कुछ नहीं बदलता। लेकिन जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने उनका ये भ्रम तोड़ दिया।

उन्होंने कहा कि इन युवाओं ने संविधान पर भरोसा बनाए रखा और पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की कोशिश की। यही बात उन्हें सबसे अधिक प्रभावित कर गई।

भावुक होकर कही दिल की बात

अपर्णा सेन ने स्वीकार किया कि छात्रों का साहस और धैर्य देखकर वह पूरी रात भावुक रहीं। उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने यह साबित कर दिया कि लोकतांत्रिक तरीके से भी अपनी बात मजबूती से रखी जा सकती है।

उन्होंने छात्रों की हिम्मत की सराहना करते हुए कहा कि देश के हर नागरिक को इन युवाओं से सीख लेनी चाहिए। उनके मुताबिक, यही बच्चे आने वाले समय में देश का भविष्य तय करेंगे और समाज को नई दिशा देंगे।

पुलिस कार्रवाई पर जताया गुस्सा

अपने पोस्ट में अपर्णा सेन ने प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि निहत्थे छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह बेहद दुखद और चिंताजनक है। उनका मानना है कि जिन युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है, उनके साथ हिंसक व्यवहार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं माना जा सकता।

उन्होंने यह भी कहा कि इन छात्रों में भविष्य के डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक, कलाकार और नेता मौजूद हैं। ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने की बजाय उनके साथ कठोरता बरतना दुर्भाग्यपूर्ण है।

क्या है पूरा मामला?

पिछले दो सप्ताह से कथित NEET परीक्षा में अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन में कई सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। हाल के दिनों में जंतर-मंतर से संसद की ओर निकाले गए मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें सामने आईं।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई, जबकि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद उनके साथ बल प्रयोग किया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और अब मनोरंजन जगत की कई हस्तियां भी अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं।

अपर्णा सेन का बयान भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने छात्रों के साहस की प्रशंसा करते हुए लोकतांत्रिक संवाद और शांतिपूर्ण विरोध के महत्व पर जोर दिया है।

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Updated on:

25 Jul 2026 09:08 am

Published on:

25 Jul 2026 09:08 am

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