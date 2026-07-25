छात्रों का हौसला देख भावुक हुईं दिग्गज अभिनेत्री अपर्णा सेन, बोलीं- ‘इन बच्चों से लोकतंत्र का असली मतलब सीखिए’

Aparna Sen Emotional On Student Protest: देशभर में कथित NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच अब फिल्म जगत से भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई कलाकारों के बाद अब दिग्गज फिल्ममेकर और अभिनेत्री अपर्णा सेन ने भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए कहा कि इन छात्रों ने उन्हें लोकतंत्र, संविधान और शांतिपूर्ण विरोध का सही मतलब फिर से समझाया है।