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‘चुप रहने का मतलब यह नहीं कि मुझे परवाह नहीं’, छात्र आंदोलन पर आमिर खान की बेटी इरा खान का बयान वायरल

Aamir Khan Daughter Ira Khan: आमिर खान की बेटी इरा खान ने छात्र आंदोलन पर चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि वो जानबूझकर न्यूज और हिंसा से जुड़े वीडियो नहीं देखतीं। उन्होंने कहा कि उनके पास चर्चा में जोड़ने के लिए कुछ नया नहीं था और चुप रहने का मतलब यह नहीं कि उन्हें परवाह नहीं है।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Jul 24, 2026

Ira Khan on Student Protests

आमिर खान की बेटी इरा खान ने छात्र आंदोलन पर चुप्पी तोड़ी। (फोटो सोर्स: instagram-khan.ira/aru.connect_)

Ira Khan on Student Protests: पिछले कुछ दिनों में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने जंतर-मंतर पर हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर अपनी बात रखी है। सलमान खान से लेकर आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा से लेकर करीना कपूर तक, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर CJP प्रोटेस्ट के बारे में बात की और स्टूडेंट्स के साथ एकजुटता दिखाई। आमिर खान की बेटी इरा खान ने भी अब अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि उन्हें इस पर बोलने की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई।

छात्र आंदोलन पर क्यों नहीं बोलीं इरा खान?

गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इरा ने अपनी बात रखने के लिए एक लंबा वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने शुरुआत करते हुए कहा, "ये सच है कि मैं मेंटल हेल्थ की वकालत करती हूं और जब भी इन विषयों पर बात करती हूं तो आपका ध्यान आकर्षित करती हूं। मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ ही पूरी जिंदगी है। मैंने कुछ खास बातों पर अपनी राय रखने और बोलने का फैसला किया है। कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से मैंने ऐसा नहीं किया और मैं उन्हें अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी।"

इरा खान ने कहा, "मुझे नहीं लगा कि मेरे पास इस मुद्दे पर कुछ नया कहने के लिए है। मैं आमतौर पर खबरें या हिंसा से जुड़े वीडियो नहीं देखती क्योंकि इससे मैं भावनात्मक रूप से परेशान और असहाय महसूस करने लगती हूं। इसलिए मैं अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाती हूं, जहां अपनी क्षमता के अनुसार सकारात्मक बदलाव ला सकूं। यही मेरा तरीका है।"

मैं न तो खबरें देखती हूं और न ही सोशल मीडिया

इरा खान ने कहा, "मैं न तो खबरें देखती हूं और न ही सोशल मीडिया, इसलिए इस मुद्दे पर मेरी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। जब मुझे पता चला कि मेरी कजिन प्रोटेस्ट में हो सकती है तो मैं घबरा गई, लेकिन उसके सुरक्षित होने की जानकारी मिलते ही मैं काम पर लौट गई। अगर मेरी चुप्पी से ऐसा लगा कि मुझे परवाह नहीं है, तो मुझे इसका खेद है।"

प्रोटेस्ट के बारे में

लगभग एक महीने से दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और कुछ अन्य छात्र भी शामिल हुए और भूख हड़ताल पर बैठे। छात्र कथित NEET पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी अन्य अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वो शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की भी मांग कर रहे हैं।

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Updated on:

24 Jul 2026 07:23 pm

Published on:

24 Jul 2026 07:23 pm

Hindi News / Entertainment / ‘चुप रहने का मतलब यह नहीं कि मुझे परवाह नहीं’, छात्र आंदोलन पर आमिर खान की बेटी इरा खान का बयान वायरल

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