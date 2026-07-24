‘चुप रहने का मतलब यह नहीं कि मुझे परवाह नहीं’, छात्र आंदोलन पर आमिर खान की बेटी इरा खान का बयान वायरल

गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इरा ने अपनी बात रखने के लिए एक लंबा वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने शुरुआत करते हुए कहा, "ये सच है कि मैं मेंटल हेल्थ की वकालत करती हूं और जब भी इन विषयों पर बात करती हूं तो आपका ध्यान आकर्षित करती हूं। मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ ही पूरी जिंदगी है। मैंने कुछ खास बातों पर अपनी राय रखने और बोलने का फैसला किया है। कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से मैंने ऐसा नहीं किया और मैं उन्हें अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी।"