बॉलीवुड

आमिर खान की बेटी इरा खान इस बात से हैं परेशान, सामने आई वजह, देखें वीडियो

Ira Khan: आमिर खान की बेटी और मेंटल हेल्थ एडवोकेट इरा खान ने आज एक वीडियो शेयर किया है और बताया कि वो पिछले 5 साल से किस परेशानी से जूझ रही हैं?

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 29, 2025

Aamir Khan Daughter Ira Khan Personal Issues

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की बेटी इरा खान (इमेज सोर्स: इरा खान इंस्टाग्राम)

Aamir Khan Daughter Ira Khan Personal Issues: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की बेटी इरा खान ने कई बार अपने पर्सनल इश्यूज और स्ट्रगलस के बारे में पूरी ईमानदारी के साथ बात की है। सोशल मीडिया पर भी वह लगातार ऐसे पोस्ट शेयर करती रहती हैं, जिनमें वो ना सिर्फ यह बताती हैं कि वह किन सिचुएशंस से गुजर रही हैं, बल्कि यह भी कि वह कैसे उभरने की कोशिश कैसे कर रही हैं और इसके लिए कौन से उपाय अपना रही हैं। इरा के ये पोस्ट्स कई बार लोगों के लिए मोटिवेशन भी बने हैं। सोमवार को इरा ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसने सभी का ध्यान उनकी ओर खींच लिया।

क्या कहा वीडियो में

इस वीडियो में उन्होंने बॉडी इमेज को लेकर बात की। इरा ने बताया कि वह पिछले पांच सालों से अपने वजन को लेकर स्ट्रगल कर रही हैं। वीडियो में उन्होंने स्वीकार किया कि वह ओवरवेट हैं और उन्होंने इस टॉपिक पर बातचीत करना इसलिए जरूरी समझा, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस पर खुलकर बात होनी चाहिए। उनका मानना है कि शायद उनके बात करने से किसी को मदद या मोटिवेशन मिल सके।

क्यों जरूरी है यह बातचीत

इरा ने साफ किया कि उन्हें किसी तरह के ईटिंग डिसऑर्डर का कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है और न ही वो इस टॉपिक पर कोई एक्सपर्ट हैं। इसके बावजूद वह यह बात सब को बताना चाहती हैं कि ओवरवेट होना उनकी जिंदगी को किस तरह प्रभावित कर रहा है चाहे वह उनके रिश्ते हों, उनका सेल्फ-कॉन्फिडेंस हो या फिर उनका काम। इरा का कहना है कि ओवरवेट होने का असर डिप्रेशन से कम नहीं होता।

मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात

इरा इससे पहले मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन से अपनी जंग, थेरेपी की अहमियत और अपने पिता के साथ रिश्ते पर खुलकर बात कर चुकी हैं। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर उन्होंने कहा है कि मदद लेना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है। साथ ही उन्होंने लोगों से मानसिक बीमारी से जुड़े सोशल स्टिगमा को तोड़ने की अपील भी की है।

माता-पिता के अलग होने का असर

इरा खान अपने माता-पिता रीना दत्ता और आमिर खान के अलग होने पर भी बात कर चुकी हैं। उन्होंने बताया था कि उनके माता पिता के इस फैसले का उन पर गहरा असर पड़ा और वह डिप्रेशन में चली गई थीं। हालांकि, अलग होने के बावजूद उनके माता-पिता ने उन्हें इमोशनली सिक्योर्ड कराने की पूरी कोशिश की।

लाइफ में ‘यूजलेस’ महसूस करने पर

मीडिया इंटरव्यूज के दौरान इरा यह भी बता चुकी हैं एक समय ऐसा था, जब वह खुद को वर्थलेस और यूजलेस महसूस करती थीं। लेकिन मेंटल हेल्थ एडवोकेसी और आगत्सु (Agatsu) फाउंडेशन के जरिए सोसाइटी के लिए काम करने से उन्हें जीवन का सही मीनिंग और सेटिस्फेक्शन मिला।

संबंधित विषय:

आमिर खान

Bollywood

Bollywood News

Published on:

29 Dec 2025 08:34 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / आमिर खान की बेटी इरा खान इस बात से हैं परेशान, सामने आई वजह, देखें वीडियो

