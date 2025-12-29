आमिर खान की बेटी इरा खान इस बात से हैं परेशान, सामने आई वजह, देखें वीडियो

Aamir Khan Daughter Ira Khan Personal Issues: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की बेटी इरा खान ने कई बार अपने पर्सनल इश्यूज और स्ट्रगलस के बारे में पूरी ईमानदारी के साथ बात की है। सोशल मीडिया पर भी वह लगातार ऐसे पोस्ट शेयर करती रहती हैं, जिनमें वो ना सिर्फ यह बताती हैं कि वह किन सिचुएशंस से गुजर रही हैं, बल्कि यह भी कि वह कैसे उभरने की कोशिश कैसे कर रही हैं और इसके लिए कौन से उपाय अपना रही हैं। इरा के ये पोस्ट्स कई बार लोगों के लिए मोटिवेशन भी बने हैं। सोमवार को इरा ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसने सभी का ध्यान उनकी ओर खींच लिया।