सलमान ‘बैड बॉय’ और शाहरुख ‘जेंटलमैन’… अरशद वारसी ने ये क्या कह दिया?

फोटो में अरशद वारसी, सलमान और शाहरुख (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)
Arshad Warsi Latest News: बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे छुपे सितारों के असली रंग जब सामने आते हैं, तो कहानियां और भी दिलचस्प हो जाती हैं। सालों की चुप्पी तोड़ते हुए अरशद वारसी ने हाल ही में अपने फिल्मी सफर के अनुभव के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान के बिहेवियर को लेकर भी चुप्पी तोड़ी है। इतना ही नहीं, अरशद ने अमिताभ बच्चन संग एक अनरिलीज्ड (Unreleased) फिल्म की शूटिंग के अनसुने किस्से भी शेयर किए, जिन्हें सुनकर फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है।
हाल ही में ‘द लल्लनटॉप’ के साथ बातचीत के दौरान, अरशद वारसी से जब ये पूछा गया कि आपने शाहरुख और सलमान दोनों के साथ काम किया है… कैसा अनुभव रहा। इस पर एक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने शाहरुख के साथ उन्होंने ‘कुछ मीठा हो जाए’ (2005) में काम किया था और अब ‘किंग’ (2026) में फिर से साथ नजर आएंगे। देखिए… शाहरुख को अपना काम बेहद अच्छी तरह पता है। उनमें पुराने थिएटर कलाकारों वाला ठहराव है। उनकी सारी लाइनें दिमाग में छपी रहती हैं। वो बेहद विनम्र, दिल से बात करने वाले और शांत स्वभाव के इंसान हैं। वो नए कलाकार के साथ भी तमीज से पेश आते हैं। मैंने उन्हें आजतक कभी ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा। इसलिए मुझे वो बहुत पसंद हैं। आपको बताऊ ‘किंग’ के लिए मैंने बिना सोचे एक सेकंड में हां कर दी थी। मैं उनका फैन हूं, उनकी बहुत इज्जत करता हूं।
जब होस्ट ने पूछा कि सलमान, शाहरुख से कैसे अलग हैं, तो अरशद ने मुस्कुराते हुए कहा, “सलमान एक ‘बैड बॉय’ हैं, उनके जैसा दूसरा नहीं। जबकि शाहरुख एक ‘जेंटलमैन’ हैं, क्योंकि वो ज्यादा शांत और सुलझे हुए इंसान हैं। हालांकि दोनों का अपना-अपना अंदाज है और दोनों में कोई कमी नहीं है।”
बातचीत के दौरान अरशद वारसी ने सितारों को लेकर अपनी सोच भी साझा की। उन्होंने कहा, “मेरे लिए असली स्टार्स सिर्फ तीन हैं पहला दिलीप कुमार दूसरा शाहरुख खान और तीसरा अमिताभ बच्चन।”
अरशद ने बताया कि उनकी किस्मत थोड़ी खराब रही क्योंकि वे आज तक अमिताभ बच्चन के साथ किसी रिलीज हुई फिल्म में नजर नहीं आए। उन्होंने एक फिल्म ‘जमानत’ अमिताभ बच्चन के साथ पूरी शूट की थी, लेकिन वह कभी रिलीज ही नहीं हो पाई।
