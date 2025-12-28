सलमान ‘बैड बॉय’ और शाहरुख ‘जेंटलमैन’… अरशद वारसी ने ये क्या कह दिया?

हाल ही में ‘द लल्लनटॉप’ के साथ बातचीत के दौरान, अरशद वारसी से जब ये पूछा गया कि आपने शाहरुख और सलमान दोनों के साथ काम किया है… कैसा अनुभव रहा। इस पर एक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने शाहरुख के साथ उन्होंने ‘कुछ मीठा हो जाए’ (2005) में काम किया था और अब ‘किंग’ (2026) में फिर से साथ नजर आएंगे। देखिए… शाहरुख को अपना काम बेहद अच्छी तरह पता है। उनमें पुराने थिएटर कलाकारों वाला ठहराव है। उनकी सारी लाइनें दिमाग में छपी रहती हैं। वो बेहद विनम्र, दिल से बात करने वाले और शांत स्वभाव के इंसान हैं। वो नए कलाकार के साथ भी तमीज से पेश आते हैं। मैंने उन्हें आजतक कभी ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा। इसलिए मुझे वो बहुत पसंद हैं। आपको बताऊ ‘किंग’ के लिए मैंने बिना सोचे एक सेकंड में हां कर दी थी। मैं उनका फैन हूं, उनकी बहुत इज्जत करता हूं।