27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

10-20 नहीं 40 करोड़ रुपये मिल रहे थे… सुनील शेट्टी ने क्यों ऐड करने से कर दिया था मना, अब जाकर सामने आई वजह

सुनील शेट्टी को एक ऐड के लिए 10-20 नहीं बल्कि 40 करोड़ रुपये मिल रहे थे। इसके बावजूद एक्टर ने मना कर दिया था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 27, 2025

suniel shetty

सुनील शेट्टी ने क्यों ठुकरा दिए थे 40 करोड़ रुपये? अब जाकर सामने आई वजह (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Suniel Shetty Tobacco Ad Rejection: एक्टर्स विज्ञापन के नाम पर करोड़ों रूपये चार्ज करते हैं। लेकिन जब आपको ये मालूम चलेगा कि बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने 40 करोड़ रुपये का ऑफर ठुकरा दिया था… ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन-सी वजह थी कि सुनील शेट्टी जैसे सुपरस्टार ने इतनी बड़ी रकम को हाथ लगने से पहले ही वापस कर दिया? न जहां बाकी सितारे करोड़ों के विज्ञापनों के लिए फटाफट हां कर देते हैं, वहीं सुनील शेट्टी ने इस तगड़े ऑफर को बिना झिझक नकार दिया। अब जाकर इस फैसले की असली वजह सामने आई है, एक्टर ने खुद इस बारे में चुप्पी तोड़ी है।

इसलिए ठुकरा दिया था ऑफर

‘पीपिंग मून’ के साथ हाल ही में बातचीत के दौरान जब सुनील शेट्टी से पूछा गया कि कई एक्टर्स तंबाकू ब्रांड्स का प्रमोशन क्यों करते हैं, जैसे अजय देवगन और संजय दत्त अपने सिंगल माल्ट या अन्य ब्रांड को प्रमोट करते हैं। इस बात पर उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने हमेशा फैसला किया है कि वे ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रचार कभी नहीं करेंगे।

सुनील शेट्टी ने बताया कि उन्हें भी तंबाकू के एक विज्ञापन के लिए 40 करोड़ रुपये का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने उसी समय मना कर दिया। उन्होंने कहा, "मुझे 40 करोड़ रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन मैंने नहीं किया। क्या आपको लगता है कि मैं पैसों के लालच में आ जाऊंगा? नहीं। मुझे पैसे की जरूरत हो सकती है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। यह मेरी सोच के खिलाफ है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों अहान और अथिया पर इसका गलत असर पड़े। आज तो हाल ये है कि कोई भी मेरे पास ऐसे ऑफर लेकर आने की हिम्मत नहीं करता।”

बच्चे मुझे अपना आइडियल मानते हैं…

उन्होंने आगे कहा, "सिनेमा या बॉक्स ऑफिस पर भले ही मैं बहुत एक्टिव न रहूं, लेकिन 17-18 साल के बच्चे आज भी मुझे अपना आइडियल मानते हैं। मुझे इतना प्यार और सम्मान मिलता है, ये अविश्वसनीय है। ऐसे में क्या मैं कुछ करोड़ों रुपयों के लिए अपनी इमेज खराब कर दूं? बिल्कुल नहीं।”

ये भी पढ़ें

शबाना आजमी ने चाइल्ड आर्टिस्ट को किया था इग्नोर… 42 साल बाद सामने आई वजह
मनोरंजन
Shabana Azmi and Jugal Hansraj

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

सुनील शेट्टी

Published on:

27 Dec 2025 08:52 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 10-20 नहीं 40 करोड़ रुपये मिल रहे थे… सुनील शेट्टी ने क्यों ऐड करने से कर दिया था मना, अब जाकर सामने आई वजह

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

थियेटर में फिर रोएंगे दर्शक… जानिए कारण? ‘बॉर्डर 2’ फिल्म को लेकर आया बड़ा अपडेट

Border 2 song update
बॉलीवुड

‘भाईजान’ से कोई नहीं ले सकता पंगा! ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीजर आउट होते ही… फिल्म ‘अल्फा’ के मेकर्स को खिसकानी पड़ी रिलीज डेट

Alpha vs Battle of Galwan
बॉलीवुड

भारतीय सिनेमा ने रचा इतिहास, 2025 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन उड़ जाएंगे होश

Indian cinema 2025
बॉलीवुड

शबाना आजमी ने चाइल्ड आर्टिस्ट को किया था इग्नोर… 42 साल बाद सामने आई वजह

Shabana Azmi and Jugal Hansraj
मनोरंजन

4 औरतें एक साथ आई हैं और ये शरारत…आयशा खान को बेहतर कहने पर क्रिस्टल डिसूजा का गुस्सा फूटा

Shararat Song
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.