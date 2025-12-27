10-20 नहीं 40 करोड़ रुपये मिल रहे थे… सुनील शेट्टी ने क्यों ऐड करने से कर दिया था मना, अब जाकर सामने आई वजह

Suniel Shetty Tobacco Ad Rejection: एक्टर्स विज्ञापन के नाम पर करोड़ों रूपये चार्ज करते हैं। लेकिन जब आपको ये मालूम चलेगा कि बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने 40 करोड़ रुपये का ऑफर ठुकरा दिया था… ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन-सी वजह थी कि सुनील शेट्टी जैसे सुपरस्टार ने इतनी बड़ी रकम को हाथ लगने से पहले ही वापस कर दिया? न जहां बाकी सितारे करोड़ों के विज्ञापनों के लिए फटाफट हां कर देते हैं, वहीं सुनील शेट्टी ने इस तगड़े ऑफर को बिना झिझक नकार दिया। अब जाकर इस फैसले की असली वजह सामने आई है, एक्टर ने खुद इस बारे में चुप्पी तोड़ी है।