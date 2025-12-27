10-20 नहीं 40 करोड़ रुपये मिल रहे थे… सुनील शेट्टी ने क्यों ऐड करने से कर दिया था मना, अब जाकर सामने आई वजह

सुनील शेट्टी ने क्यों ठुकरा दिए थे 40 करोड़ रुपये? अब जाकर सामने आई वजह (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Suniel Shetty Tobacco Ad Rejection: एक्टर्स विज्ञापन के नाम पर करोड़ों रूपये चार्ज करते हैं। लेकिन जब आपको ये मालूम चलेगा कि बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने 40 करोड़ रुपये का ऑफर ठुकरा दिया था… ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन-सी वजह थी कि सुनील शेट्टी जैसे सुपरस्टार ने इतनी बड़ी रकम को हाथ लगने से पहले ही वापस कर दिया? न जहां बाकी सितारे करोड़ों के विज्ञापनों के लिए फटाफट हां कर देते हैं, वहीं सुनील शेट्टी ने इस तगड़े ऑफर को बिना झिझक नकार दिया। अब जाकर इस फैसले की असली वजह सामने आई है, एक्टर ने खुद इस बारे में चुप्पी तोड़ी है।
‘पीपिंग मून’ के साथ हाल ही में बातचीत के दौरान जब सुनील शेट्टी से पूछा गया कि कई एक्टर्स तंबाकू ब्रांड्स का प्रमोशन क्यों करते हैं, जैसे अजय देवगन और संजय दत्त अपने सिंगल माल्ट या अन्य ब्रांड को प्रमोट करते हैं। इस बात पर उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने हमेशा फैसला किया है कि वे ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रचार कभी नहीं करेंगे।
सुनील शेट्टी ने बताया कि उन्हें भी तंबाकू के एक विज्ञापन के लिए 40 करोड़ रुपये का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने उसी समय मना कर दिया। उन्होंने कहा, "मुझे 40 करोड़ रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन मैंने नहीं किया। क्या आपको लगता है कि मैं पैसों के लालच में आ जाऊंगा? नहीं। मुझे पैसे की जरूरत हो सकती है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। यह मेरी सोच के खिलाफ है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों अहान और अथिया पर इसका गलत असर पड़े। आज तो हाल ये है कि कोई भी मेरे पास ऐसे ऑफर लेकर आने की हिम्मत नहीं करता।”
उन्होंने आगे कहा, "सिनेमा या बॉक्स ऑफिस पर भले ही मैं बहुत एक्टिव न रहूं, लेकिन 17-18 साल के बच्चे आज भी मुझे अपना आइडियल मानते हैं। मुझे इतना प्यार और सम्मान मिलता है, ये अविश्वसनीय है। ऐसे में क्या मैं कुछ करोड़ों रुपयों के लिए अपनी इमेज खराब कर दूं? बिल्कुल नहीं।”
