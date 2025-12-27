शबाना आजमी ने चाइल्ड आर्टिस्ट को किया था इग्नोर… 42 साल बाद सामने आई वजह

हाल ही में पिंकविला से बातचीत में जुगल हंसराज ने ‘मासूम’ और शबाना आजमी के साथ अपने ऑन-सेट एक्सपीरियंसेज शेयर किए। जुगल ने बताया कि फिल्म में उनकी सौतेली मां की भूमिका निभाने वाली शबाना आजमी ने शूटिंग के दौरान उनसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं की थी। अपने अनुभव को याद करते हुए जुगल ने कहा, “हम दोनों एक-दूसरे से काफी दूरी बनाए रखते थे। वह एक मेथड एक्टर हैं और फिल्म में जिन कलाकारों ने उनकी ऑन-स्क्रीन बेटियों का किरदार निभाया था, उनके साथ वह बेहद करीब थीं, क्योंकि फिल्म में वह उनकी मां थीं। लेकिन मुझसे उन्होंने थोड़ी दूरी बनाए रखी। बाद में मुझे समझ आया कि यह उनकी अभिनय प्रक्रिया का हिस्सा था। वह नहीं चाहती थीं कि हम आपस में बहुत करीब हों, क्योंकि वह चाहती थीं कि पर्दे पर हमारे रिश्ते की असहजता साफ नजर आए। और वही हुआ भी दर्शकों ने हमारे किरदारों के बीच की वही बेचैनी महसूस की। उन्होंने यह सब बेहद खूबसूरती से किया।”