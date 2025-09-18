2 बार सुसाइड की कोशिश, 30 रुपये दिहाड़ी पर बेची कॉफी, ये एक्ट्रेस है लाखों के लिए इंस्पिरेशन

शबाना आजमी ने अपने फिल्मी सफर में हर तरह के रोल किये, उन्होंने अगर मासूम में एक सशक्त मां का किरदार निभाया, तो वहीं वो एक तवायफ की भूमिका करती भी नजर आयीं। उन्होंने एक एक चुलबुली चोर का रोल किया तो , उन्होंने चुड़ैल बनकर बच्चों को डराया भी। बॉलीवुड की इस बेहतरीन अदाकारा ने कई फिल्मों में जबरदस्त अभिनय का प्रदर्शन किया है। उनको 6 बार फिल्मफेयर अवार्ड्स से भी नवाजा जा चुका है। हाली ही में वो वेबसीरीज डब्बा कार्टल में भी नजर आयीं थीं, जिसमें वो एक ड्रग पेडलर के रोल में थीं। फिल्मो में सक्रीय होने के साथ-साथ वो अक्सर सोशल वर्क करती भी नजर आती रहती हैं। वहीं, करण जौहर की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में उनका और धर्मेंद्र का Kiss काफी चर्चा में रहा था।