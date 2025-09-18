2 बार सुसाइड की कोशिश, 30 रुपये दिहाड़ी पर बेची कॉफी, ये एक्ट्रेस है लाखों के लिए इंस्पिरेशन

Shabana Azmi: बॉलीवुड के 11 दशकों के इतिहास में कई अभिनेता-अभिनत्रियां आए और गए। कोई अपने अभिनय से अमर हो गया तो कोई कहीं किसी गुमनाम गलियों के अंधेरे में खो गया। मगर आज हम एक ऐसी दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने सशक्त अभिनय से हिंदी सिनेमा और सिने प्रेमियों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी है जो अमिट है। चलिए जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री शबाना आजमी के बारे में कुछ बातें।
शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में हुआ था। वो एक कला और साहित्य के जगत में पहचाने जाने वाले परिवार में जन्मी थीं। उनकी माता शौकत आजमी थिएटर और फिल्म एक्ट्रेस थीं। वहीं उनके पिता कैफी आजमी थे, जो एक लोकप्रिय शायर और लेखक थे। इसलिए एक्टिंग और कला का हुनर उनको विरासत में मिला था।
शबाना ने क्वीन मैरी स्कूल, मुंबई से अपनी स्कूलिंग की और और साइकॉलोजी में ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया। इसके बाद उन्होंने अभिनय सीखने के लिए पुणे स्थित भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (FTII) में एडमिशन लिया। वैसे तो वो एक अच्छे परिवार से थीं लेकिन कॉलेज के दौरान उन्होंने 3 महीने एक पेट्रोल पंप में कॉफी बेची। इस बात का जिक्र शबाना की मां शौकत आजमी ने अपनी ऑटो बायोग्राफी 'कैफ़ एंड आई: अ मेमॉयर" में किया है। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि 'कैसे शबाना ने एक अच्छे परिवार से होने के बावजूद, परिवार की मदद करने के लिए कॉलेज के दौरान तीन महीने तक एक पेट्रोल पंप पर कॉफी बेचने का काम किया जिसके लिए उनको रोजाना तीस रुपए मिलते थे।'
शौकत आजमी की ऑटो बायोग्राफी के अनुसार, 'बचपन ने शबाना ने तनाव के चलते 2 बार सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। मगर, शबाना ने हर बार खुद को संभाला और हिम्मत से दोबारा खड़ी हुईं।'
साल 1974 में मशहूर निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म 'अंकुर' से अभिनय जगत में कदम रखने वाली शबाना आजमी इस फिल्म से रातोंरात स्टार बन गईं थीं। शबाना आजमी के लिए कहा जाता है कि वो किसी भी तरह का किरदार निभा सकती हैं, फिर चाहे वो नौकरानी की भूमिका हो या फिर एक चुड़ैल की। इसलिए उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म में नौकरानी का किरदार निभाया। फिल्म अंकुर में नौकरानी (लक्ष्मी) के किरदार को जीवंत करने के लिए शबाना को उनका पहला नेशनल अवॉर्ड भी मिला था। आर्ट फिल्म्स हों या कमर्शियल सिनेमा, शबाना आजमी की एक्टिंग को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यहीं वजह है कि 'अंकुर', 'अर्थ', 'खंडहर', 'पार', और 'गॉडमदर' फिल्मों में उनके दमदार अभिनय के लिए उनको 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
शबाना आजमी में 1984 में अपने प्यार जावेद अख्तर से शादी की थी। जावेद अख्तर पहले से शादी शुदा थे, उन्होंने शबाना से शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी से तलाक लिया और फिर इन दोनों की शादी हुई। इसकी शादी का किस्सा भी अजीब है, इनकी शादी के टाइम जावेद नशे में धुत थे और उसी दौरान इनकी शादी हुई थी। जिंदगी में सब कुछ ठीक था, कमी थी तो बस बच्चे की। मगर उनको कभी मां बनने का सुख नहीं मिल पाया।
शबाना आजमी ने अपने फिल्मी सफर में हर तरह के रोल किये, उन्होंने अगर मासूम में एक सशक्त मां का किरदार निभाया, तो वहीं वो एक तवायफ की भूमिका करती भी नजर आयीं। उन्होंने एक एक चुलबुली चोर का रोल किया तो , उन्होंने चुड़ैल बनकर बच्चों को डराया भी। बॉलीवुड की इस बेहतरीन अदाकारा ने कई फिल्मों में जबरदस्त अभिनय का प्रदर्शन किया है। उनको 6 बार फिल्मफेयर अवार्ड्स से भी नवाजा जा चुका है। हाली ही में वो वेबसीरीज डब्बा कार्टल में भी नजर आयीं थीं, जिसमें वो एक ड्रग पेडलर के रोल में थीं। फिल्मो में सक्रीय होने के साथ-साथ वो अक्सर सोशल वर्क करती भी नजर आती रहती हैं। वहीं, करण जौहर की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में उनका और धर्मेंद्र का Kiss काफी चर्चा में रहा था।
शबाना आजमी एक ऐसी अदाकारा हैं फिल्म जगत में जिनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बहुमुखी प्रतिभा वाली दिग्गज अभिनेत्री को 'Happy Birthday...'।