कॉमेडी से रोमांस तक: हर जॉनर में चमके पुलकित सम्राट, ऐसे बनाई फिल्म इंडस्ट्री में पहचान

Pulkit Samrat: एक पंजाबी परिवार में जन्में एक्टर पुलकित सम्राट ने आखिर फिल्म इंडस्ट्री में कैसे पहचान बनाई? जन्मदिन के मौके पर… चलिए एक्टर के स्ट्रगल के बारे में कुछ खास जानते हैं।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 28, 2025

Pulkit Samrat Birthday

पुलकित सम्राट (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Pulkit Samrat Birthday:पुलकित सम्राट आज बॉलीवुड के उन गिने–चुने अभिनेताओं में हैं, जो किसी एक जॉनर में बंधकर नहीं रहना चाहते। कॉमेडी हो या रोमांस, एक्शन हो या इमोशनल ड्रामा… पुलकित हर किरदार में अपना-अलग रंग भर देते हैं। यही वर्सेटिलिटी उन्हें बाकी अभिनेताओं से अलग बनाती है।

दिल्ली में 29 दिसंबर, 1983 को एक पंजाबी परिवार में जन्मे पुलकित का पारिवारिक बिजनेस रियल एस्टेट था, पर दिल उनका एक्टिंग में लगता था। बचपन से ही कैमरे के सामने आने का सपना देखने वाले पुलकित ने स्कूलिंग दिल्ली में ही की और फिर एडवरटाइजिंग का कोर्स किया। इसी दौरान मॉडलिंग का ऑफर मिला। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। मॉडलिंग ने उन्हें मुंबई तक पहुंचा दिया, जहां उन्होंने किशोर नामित कपूर की एक्टिंग वर्कशॉप में ट्रेनिंग ली। यहीं से उनकी असली तैयारी शुरू हुई… लाइट्स, कैमरा और बड़े पर्दे के सपने को सच करने की।

टीवी से करियर की शुरुआत

साल 2006 में टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले पुलकित ने धीरे-धीरे फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और अपनी परफॉर्मेंस से अलग पहचान बनाई। वह कभी सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं रहे, न ही सिर्फ रोमांटिक हीरो बनकर रह गए। बल्कि उन्होंने हर जॉनर में खुद को आजमाया और सफल भी हुए। आज पुलकित सम्राट को लोग सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि एक वर्सटाइल परफॉर्मर के तौर पर जानते हैं, जिसने अपनी मेहनत, लगन और लगातार बेहतर होने की जिद के दम पर बॉलीवुड में अपनी मजबूत जगह बनाई है।

वर्ष प्रोजेक्ट / फिल्मकिरदारखास बातें
2006क्योंकि सास भी कभी बहू थी (टीवी शो)लक्ष्य वीरानीटीवी से करियर की शुरुआत, घर-घर में पहचान मिली
2012बिट्टू बॉसबिट्टूबॉलीवुड डेब्यू
2013फुकरेहनीसुपरहिट फिल्म, असली लोकप्रियता मिली
2014जय होयशसलमान खान स्टारर फिल्म
2014ओ तेरीप्रवीणकॉमेडी जॉनर में फिर हाथ आजमाया
2015डॉली की डोलीरॉबिन सिंहछोटी लेकिन चर्चा में रहने वाली भूमिका
2016सनम रेआकाशरोमांटिक हीरो का अंदाज, दर्शकों को पसंद आया
2016जुनूनियतकैप्टन जतिनइमोशनल और रोमांटिक शेड्स
2018वीरे की वेडिंगवीर अरोड़ाहल्का-फुल्का रोमांटिक किरदार
2019पागलपंतीचंदूकॉमेडी जॉनर
2022फोन बूथछोटूहॉरर-कॉमेडी जॉनर
2020तैशसुनीएक्शन + ड्रामा, उनकी परफॉर्मेंस खूब सराही गई
आने वाली फिल्मेंराहु केतु, ग्लोरीनए लुक और जॉनर में नजर आएंगे

पुलकित की पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही। उनकी पहली शादी श्वेता रोहिरा से हुई थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। इसके बाद साल 2019 में उनकी मुलाकात कृति खरबंदा से हुई, और दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। लंबे समय तक डेटिंग के बाद, कपल ने 15 मार्च 2024 को शादी कर ली।

