कॉमेडी से रोमांस तक: हर जॉनर में चमके पुलकित सम्राट, ऐसे बनाई फिल्म इंडस्ट्री में पहचान

दिल्ली में 29 दिसंबर, 1983 को एक पंजाबी परिवार में जन्मे पुलकित का पारिवारिक बिजनेस रियल एस्टेट था, पर दिल उनका एक्टिंग में लगता था। बचपन से ही कैमरे के सामने आने का सपना देखने वाले पुलकित ने स्कूलिंग दिल्ली में ही की और फिर एडवरटाइजिंग का कोर्स किया। इसी दौरान मॉडलिंग का ऑफर मिला। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। मॉडलिंग ने उन्हें मुंबई तक पहुंचा दिया, जहां उन्होंने किशोर नामित कपूर की एक्टिंग वर्कशॉप में ट्रेनिंग ली। यहीं से उनकी असली तैयारी शुरू हुई… लाइट्स, कैमरा और बड़े पर्दे के सपने को सच करने की।