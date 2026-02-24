गलगोटिया विवाद में भड़के विवेक अग्निहोत्री, किया तीखा हमला बोले-दिखावे को मिलता है सम्मान, रिसर्च को नहीं…

अग्निहोत्री ने सवाल उठाया कि आज का 'खिलजी' कौन है? क्या वो विदेशी हमला करने वाला है या वो सिस्टम जो सवाल पूछने की बजाय तमाशा देखता है? उन्होंने चेताया कि अगर भारत सिर्फ प्रदर्शन करता रहा और बुनियादी मॉडल बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो हम दूसरों की बुद्धिमत्ता के उपभोक्ता बनने पर मजबूर होंगे। साथ ही, विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि हमे एआई को गवर्नेंस, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा समेत सभी क्षेत्रों में वास्तविक रूप में शामिल करना चाहिए है क्योंकि, "पहली बार गलती हो गई तो क्या हुआ, अगला मुकाम अभी बाकी है, लेकिन इसके लिए केवल नाटक नहीं असली कार्रवाई करनी होगी।"