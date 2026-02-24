21 की उम्र में रश्मिका ने 13 साल बड़े एक्टर से की थी सगाई, एक साल में टूटा रिश्ता, अब सच आया सामने

Rakshit Shetty Engaged To Rashmika Mandanna: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी शादी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बता दें, ये कपल 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाला है और सोशल मीडिया के जरिए दोनों ने अपने फैंस को इस खुशखबरी से रू-ब-रू कराया है, जिसके बाद से ही उनके चाहने वाले उन्हें बधाई दे रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रश्मिका मंदाना की Vijay Deverakonda से शादी से पहले उनकी एक और सगाई हुई थी, जो फिर टूट गई थी?