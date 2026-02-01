OMG एक्टर गोविंद नामदेव ने बताई बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई, बोले- शूटिंग के दौरान खाने को लेकर होता है भेदभाव

Govind Namdev on Bollywood Food Hierarchy: नेपोटिज्म और भेदभाव ये दो चीजें बॉलीवुड में एक स्टार के हुनर से ऊपर हैं। इसके चलते, कई बार अच्छे कलाकारों को अपमान का सामना करना पड़ता है। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो कलाकार अभिनय के मामले में कितना ऊपर है फर्क पड़ता है तो इस बात से कि वो स्टार है या नहीं, उसके आगे-पीछे कितने बॉडीगार्ड हैंं उनकी फीस क्या है? ये सब चीजें बॉलीवुड में एक स्टार का बखान करती हैं। यहां तक कि खाना परोसने के तरीके से लेकर खाने की चीजों तक में भेदभाव होता है, जिसका खुलासा दिग्गज कलाकार गोविंद नामदेव ने लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में किया है।