फोटो संग सात फेरे… नाम का लगाती थी सिंदूर, फिल्म के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते डायरेक्टर

1976 में हेमा मालिनी के साथ आई महबूबा सुपर फ्लॉप रही। उसी समय अमिताभ बच्चन का ‘एंग्री यंग मैन’ दौर जोर पकड़ चुका था, जिससे उनकी चमक और भी फीकी पड़ने लगी। 1971 की ‘आनंद’ में राजेश खन्ना के साथ मौजूद अमिताभ बच्चन ने दर्शकों की बड़ी हिस्से की तारीफ बटोर ली थी। इसके बाद 1976 और 1977 में आई उनकी फिल्में जैसे ‘बंडल बाज’, ‘अनुरोध’, ‘त्याग’, ‘कर्म’, ‘छैला बाबू’ और ‘चलता पुर्जा’ लगातार फ्लॉप होती गईं। बैक-टू-बैक पांच नाकाम फिल्मों ने उनकी स्टारडम को जोरदार झटका दिया, और फिल्ममेकर्स भी धीरे-धीरे उनसे दूर होने लगे। समय बदल रहा… जवानी की नई पसंद बन चुके अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र तेजी से आगे बढ़ रहे, जबकि कभी करोड़ों दिलों की धड़कन रहे ‘काका’ अपनी चमक खोते जा रहे थे।