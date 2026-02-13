राजपाल यादव केस पर गोविंद नामदेव ने एक्टर के वकील को लेकर, कही ये बात

भास्कर ने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में जेल सिर्फ अंडरटेकिंग पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, "किसी को भी सिर्फ अंडरटेकिंग के आधार पर जेल नहीं जाना चाहिए। हमने कोर्ट से कहा कि अगर ये पूरी तरह से फाइनेंशियल मामला है, तो हम जेल में उनसे मिलेंगे और इंस्ट्रक्शन लेंगे। आज हमने जेल में उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। हम पहले की अंडरटेकिंग के बारे में कोर्ट का स्टैंड समझने के लिए उनसे पर्सनली मिलेंगे। अगर हम पैसे दे देते हैं, तो मामले पर मेरिट के आधार पर बहस नहीं होगी और इसे सेटलमेंट माना जाएगा।"