ट्विशा शर्मा के चरित्र पर सवाल उठाना सास गिरिबाला को पड़ा भारी? अभिनेत्री की बहन का अब फूट पड़ा गुस्सा

ट्विशा की मौत के बाद से ही परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। अब सामने आए ऑडियो को लेकर परिवार का कहना है कि इसमें साफ तौर पर एक बहू के प्रति अपमानजनक सोच झलकती है। ट्विशा की कजिन बहन ने एएनआई से बात करते हुए कहा- 'गिरिबाला सिंह की बातें ये दिखाती हैं कि ट्विशा को मानसिक रूप से कितना परेशान किया गया होगा। परिवार का आरोप है कि मौत के बाद भी ट्विशा की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है ताकि असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके।'