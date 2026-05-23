23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

हम भी इंसान हैं! सलमान खान हॉस्पिटल कवरेज विवाद पर भाग्यश्री का बड़ा बयान वायरल

Bhagyashree Reacts To Salman Khan Angry Outburst At Paparazzi: सलमान खान के हॉस्पिटल कवरेज विवाद को लेकर भाग्यश्री का बड़ा बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि "हम भी इंसान हैं" और इस तरह की परिस्थितियों में हर किसी को सम्मान और समझ की जरूरत होती है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

May 23, 2026

हम भी इंसान हैं! सलमान खान हॉस्पिटल कवरेज विवाद पर भाग्यश्री का बड़ा बयान वायरल

सलमान खान और भाग्यश्री (फोटो सोर्स; x के @AbdulsameerD/IMDb द्वारा)

Bhagyashree Reacts To Salman Khan Angry Outburst At Paparazzi: बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस भाग्यश्री ने सुपरस्टार सलमान खान के हाल ही में पैपराजी पर भड़कने की घटना पर अपनी राय व्यक्त कीं। उन्होंने न सिर्फ सलमान का सपोर्ट किया बल्कि मीडिया और स्टार्स के बीच सम्मान और संवेदनशीलता की एक जरूरी बात भी कही।

ये नहीं भूलना चाहिए कि सेलेब्रिटी भी इंसान हैं

19 मई को मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर सलमान खान को पैपराजी पर बेहद नाराज होते देखा गया। जो सलमान आमतौर पर फोटोग्राफरों को हैलों करते और पोज देते दिखते हैं, वो उस दिन काफी टेंशन में नजर आए। उन्होंने पैपराजी से पूछा, "पागल हो गए हो?" और गुस्से में अपने माथे की ओर इशारा किया। इसके बाद सलमान ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी शेयर किए जिनमें उन्होंने फोटोग्राफरों को किसी के दर्द से पैसे कमाने की कोशिश न करने की सख्त चेतावनी दी। उन्होंने ये भी कहा कि 60 साल की उम्र में भी वो लड़ना नहीं भूले हैं।

बता दें, इस पूरे विवाद पर 'मैंने प्यार किया' की एक्ट्रेस भाग्यश्री ने एक इवेंट में बोलते हुए कहा कि मीडिया और स्टार्स के बीच एक बराबर का रिश्ता होता है। उन्होंने कहा कि पैपराजी अपना काम करते हैं लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि सेलेब्रिटी भी इंसान हैं। उन्होंने कहा, "जब कोई इंसान स्ट्रेस में होता है तो वो अकेला रहना चाहता है इस बात का सम्मान करना चाहिए।" उनका कहना था कि पैपराजी और स्टार्स को खासकर मुश्किल और नाजुक वक्त में एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए।

वहां पैपराजी ने उनसे माफी मांगी

बता दें, भाग्यश्री और सलमान खान का रिश्ता 1989 की सुपरहिट फिल्म 'मैंने प्यार किया' से जुड़ा है। ये फिल्म भाग्यश्री की डेब्यू फिल्म थी और अपने जमाने की सबसे आइकॉनिक रोमांटिक फिल्मों में से एक बनी। हालांकि, इस घटना के एक दिन बाद सलमान मुंबई में रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' की सक्सेस पार्टी में शामिल हुए। वहां पैपराजी ने उनसे माफी मांगी।

वर्कफ्रंट की बात करें तो, सलमान खान अब चित्रांगदा सिंह के साथ 'मातृभूमि: मे वार रेस्ट इन पीस' में नजर आएंगे जो 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर बेस्ड है। बता दें, अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जेन शॉ, अंकुर भाटिया और विपिन भारद्वाज भी हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

23 May 2026 02:21 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हम भी इंसान हैं! सलमान खान हॉस्पिटल कवरेज विवाद पर भाग्यश्री का बड़ा बयान वायरल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के अकाउंट हैक होने पर कॉमेडियन वीर दास ने बोला हमला, कहा- ये बेवकूफ हरकत है

Vir Das On Cockroach Janata Party
बॉलीवुड

सौतेले भाई आर्य बब्बर के पैसों वाले बयान पर प्रतीक स्मिता पाटिल ने दिया जवाब? फ्लॉन्ट की अपनी लग्जरी कार

Prateik Smita Patil On Arya Babbar Statement:
बॉलीवुड

Cannes 2026 में 14 साल की आराध्या बच्चन ने मां ऐश्वर्या को भी छोड़ दिया पीछे, रेड गाउन में लूट ली सारी लाइमलाइट

Aaradhya Bachchan At Cannes 2026
बॉलीवुड

बॉलीवुड इंडस्ट्री पर रणदीप हुड्डा ने बोला हमला, बोले- लोगों का इगो कांच की तरह, गुस्सैल स्वभाव पर भी की बात

Randeep Hooda Slams Bollywood Industry
बॉलीवुड

पंजाब सीएम भगवंत मान के आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश पर भड़के अभिनेता सोनू सूद, बोले- हमे इस ऑर्डर को रुकवाना है

Sonu Sood On Bhagwant Mann Stray Dogs Order
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.