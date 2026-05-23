हम भी इंसान हैं! सलमान खान हॉस्पिटल कवरेज विवाद पर भाग्यश्री का बड़ा बयान वायरल

19 मई को मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर सलमान खान को पैपराजी पर बेहद नाराज होते देखा गया। जो सलमान आमतौर पर फोटोग्राफरों को हैलों करते और पोज देते दिखते हैं, वो उस दिन काफी टेंशन में नजर आए। उन्होंने पैपराजी से पूछा, "पागल हो गए हो?" और गुस्से में अपने माथे की ओर इशारा किया। इसके बाद सलमान ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी शेयर किए जिनमें उन्होंने फोटोग्राफरों को किसी के दर्द से पैसे कमाने की कोशिश न करने की सख्त चेतावनी दी। उन्होंने ये भी कहा कि 60 साल की उम्र में भी वो लड़ना नहीं भूले हैं।