19 की उम्र में अशोक कुमार की पोती को दिल दे बैठे थे सलमान खान, कॉलेज गेट के बाहर घंटों करते थे इंतजार

ये रिश्ता इतना गहरा था कि सलमान ने शाहीन को अपने परिवार से भी मिलवाया था। उनके परिवार को भी शाहीन पसंद थीं। हालांकि, बाद में दोनों के रिश्ते में दूरियां आने लगीं और ये रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद सलमान की जिंदगी में संगीता बिजलानी आईं और दोनों की मुलाकात जिम में हुई थी और धीरे-धीरे ये दोस्ती रिश्ते में बदल गई। करीब एक दशक तक दोनों साथ रहे और शादी की चर्चा भी हुई, लेकिन रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका।