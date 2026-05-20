‘कितनी शर्म की बात है’, बिना इजाजत रील में यूज हुआ ‘धुरंधर’ एक्टर R. Madhavan का नाम, भेजा लीगल नोटिस

उन्होंने इस विज्ञापन को 'धोखा' बताते हुए फैंस को आगाह किया और लिखा, "यह रील ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनके प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट कर रहा हूं। उन्होंने बिना किसी इजाजत के मेरे एक इंटरव्यू से बस एक क्लिप ले लिया और उसे मेरी तरफ से एंडोर्समेंट के तौर पर इस्तेमाल किया। लोग इन लोगों पर और इनके इलाज पर कैसे भरोसा करेंगे? शर्म की बात है।"