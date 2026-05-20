हॉस्पिटल के बाहर सलमान खान का फूटा गुस्सा, पैपराजी को घूरा, फिर सुनाई खरी-खोटी

अस्पताल के बाहर स्पॉट किए गए वीडियो में सलमान खान हमेशा की तरह अपने कैजुअल लुक यानी ब्लैक टी-शर्ट और जींस में नजर आए। उनके चारों तरफ भारी सुरक्षा बल तैनात था और वह गाड़ी में बैठने से पहले किसी शख्स से काफी गंभीरता से बात कर रहे थे, तभी वहां मौजूद पैपराजी उनकी तस्वीरें खींचने के लिए काफी करीब आ गए, जिसे देखकर सलमान खान का पारा चढ़ गया और वह आग बबूला हो गए। सलमान ने गुस्से में पैपराजी से कहा, "क्या पागल हो क्या?" सलमान खान का यह कड़ा तेवर देखकर वहां मौजूद फोटोग्राफर्स तुरंत सहम गए और उन्होंने मौके पर ही सुपरस्टार से माफी मांगी।