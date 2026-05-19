‘मैं कोई भिखारी नहीं थी’, बचपन के दर्दनाक अनुभव को बताते हुए सोनाली कुलकर्णी हुईं भावुक

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए ‘मिसिंग लिंक’ रूट को लेकर भी सोनाली कुलकर्णी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लोग ट्रैफिक की समस्या से परेशान थे, लेकिन अब इस नए रास्ते से सफर काफी आसान हो गया है। हालांकि उन्होंने खुद अभी इस रूट पर यात्रा नहीं की है, लेकिन लोगों से मिली प्रतिक्रियाओं के मुताबिक अब मुंबई और पुणे के बीच का सफर पहले से काफी कम समय में पूरा हो रहा है।